Bir kripto madencilik çiftliğine sahip olan Simon Byrne, sahip olduğu BMW i8'in bagajına da bir mini madencilik çiftliği kurdu. Byrne, amacının sadece oyuncuları kızdırmak olduğunu söylüyor.

BMW i8 dendiği zaman aklınıza 100 km/s hıza 4,5 saniyenin altında çıkabilen muhteşem bir kalkış performansı, içten yanmalı ve elektrikli motordan elde edilen 369 beygirlik muazzam güç ya da göz kamaştıran bir tasarım gelebilir. Ancak Simon Byrne’nin sahip olduğu BMW i8, tüm bunlardan ayrılan bir özelliğe sahip.

Byrne, BMW i8’inin bagajına 6 adet RTX 3080 ekran kartından oluşan bir mini madencilik çiftliği kurmuş durumda. Normal şartlarda 78 adet RTX 3080’den oluşan bir maden çiftliğine sahip olan Byrne, ana çiftliğinden uzaktayken madencilik yapmak için aracının arkasındaki mini çiftliği kullanıyor.

Simon Byrne’nin açıklamasına göre BMW i8, 6 adet ekran kartının gerektirdiği güç çıkışını fazlasıyla karşılıyor. Aracın bagajındaki tüm madencilik araç gereçleri 1500W çıkışa ihtiyaç duyarken; i8’in 3500W güç çıkışı kapasitesi bulunuyor. Tek sorun, bu denli yüksek güç gerektiren bir iş sırasında ekipmanların aşırı ısınmasını önlemek için bagaj kapağının açık bırakılmak zorunda olması.

Byrne, otomobilinin bagajına neden bir madencilik çiftliği kurduğu ile ilgili soruya “Sadece oyuncuları kızdırmak için” yanıtını veriyor. Bu konuda ne kadar başarılı olduğunu tahmin etmek zor ancak bu ilginç proje, elektrikli otomobillerin sahip oldukları güç ile A noktasından B noktasına gitmekten fazlasını yapabileceğini göstermiş oluyor.