BMW'nin Herkesin Aklına Kazınıp Tarihe Geçmeyi Başaran 7 İkonik Modeli

En büyük otomobil üreticilerinden olan ve kullanıcıları için âdeta bir yaşam tarzı hâline gelen BMW, tarihe adını altın harflerle yazdıran birçok model piyasaya sürdü. İşte ikonikleşen o modellerden bazıları.

Almanya merkezli BMW, dünyanın en ikonik otomobil üreticilerinden biri konumundadır. Geçmişten günümüze lüks ve sportif araçlarıyla akıllara kazınmayı başaran şirket, birçok insan için âdeta yaşam tarzı olarak görülüyor. Hâliyle bu kadar büyük bir markanın çok sayıda efsane modeli de var.

Biz de bu içeriğimizde BMW’nin tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başarmış, hiçbir otomobil meraklısının aklından çıkmayan 7 ikonik modeliyle karşınızdayız. Bu arabaların her birinin otomobil dünyası için yeri çok ayrı.

BMW 3.0 CSL Batmobile

BMW'nin motorsporları dünyasındaki dominasyonunu başlatan 1973 model 3.0 CSL, agresif aerodinamik kiti nedeniyle "Batmobile" lakabını almıştır. Bu model,** M departmanının temellerini atan ve markayı pistlerde zirveye taşıyan** ilk arabalardan biridir. Hafifletilmiş gövdesi ve devasa arka kanadıyla hem görsel bir şölen sunar hem de döneminin teknik sınırlarını zorlar. Aracın 3.2 litrelik sıralı altı silindirli motoruyla 206 beygir güç üreten yol versiyonunun yanı sıra pistlerde ise 400 beygirin üzerine çıkan versiyonu da vardı.

BMW 2002 Turbo

1973’te çıkan, Avrupa'nın seri üretimdeki ilk turboşarjlı otomobili olan 2002 Turbo modeli, BMW'nin yenilikçi vizyonunun en büyük kanıtı. Bu küçük canavar, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7 saniyede çıkarak o dönem için spor otomobilleri kıskandıracak bir performans sergiliyordu. Sade ama karakteristik tasarımı, ön tampondaki ters yazılı "Turbo" logosu ile akıllara kazınmayı başardı.

BMW M1

BMW’nin ilk ve en saf süper otomobili olan M1, İtalyan tasarımı ile Alman mühendisliğinin mükemmel birleşimidir. Giugiaro tarafından tasarlanan bu ortadan motorlu efsane, BMW M serisinin başlangıcını simgeliyordu. Sadece 453 adet üretilmiş olması, onu bugün dünyanın en çok aranan koleksiyon parçalarından biri hâline getirmiş durumda.

BMW M3 (E30)

Birçok otomobilsevere göre "şimdiye kadar üretilmiş en iyi spor otomobil" olan E30 M3, tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başaran bir araba. Yarışlarda zafer kazanmak için tasarlanan bu model, kutu gibi çamurlukları ve yüksek devir çeviren S14 motoruyla sürüş dinamizmini en iyi şekilde yaşatmıştı. Saf mekanik hissi ve mükemmel dengesi, onu 2026 yılında bile modern rakipleriyle kıyaslanan bir araç hâline getirmiştir.

BMW 507 Roadster

1956 model 507 Roadster, BMW'nin iflasın eşiğinden döndüğü dönemde üretilen ve tasarımıyla büyülemeyi başaran bir otomobil. Tarihin en güzel araçlarından biri kabul edilmesi de zaten bunu gösteriyor. Elvis Presley gibi isimlerin de sahibi olduğu bu model, zarif hatları ve V8 motoruyla döneminde lüksün ve prestijin simgesiydi. Sınırlı sayıda üretilen 507 Roadster, günümüzde milyonlarca değere ul aşabiliyor. BMW Z8 gibi modellerin de atasıdır.

BMW M5 (E39)

E39 M5, dünyanın en dengeli spor sedanlarından biriydi. 400 beygirlik S62 V8 motoruyla, bir yandan konforlu bir aile otomobiliyken diğer yandan pistte canavarlaşan bir otomobil olarak akıllara kazınmıştı. Mükemmel vites geçişleri, ikonik tasarımı ve zamansız iç mekanıyla E39 M5, BMW’nin mühendislikte ulaştığı en yüksek noktalardan biri olarak nitelendirilebilir.

BMW Z8

Modern bir klasik olan Z8, 507 modeline bir saygı duruşu niteliğinde tasarlanmıştı. Henrik Fisker’in kaleminden çıkan bu retro-modern roadster, James Bond filmlerindeki rolüyle de popülerliğini artırmayı başarmış ve iyice ikonikleşmiştir. Alt yapısında E39 M5'in muazzam V8 motorunu barındıran Z8, tamamen alüminyum gövdesi ve neon stop lambaları ile hem harika tasarımlı hem de hızlı bir model olarak tarihe geçti.