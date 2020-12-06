BMW iX, Elektrikli Pikap Olarak Yeniden Tasarlandı

BMW'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı BMW iX modeli, konsept bir tasarım olarak elektrikli pikaba çevrildi. Hazırlanan bu konsept tasarımda, şirket tarafından tanıtılan BMW iX'in birçok noktası korundu.

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW'nin yeni pikapı BMW iX, ön tarafında yer alan büyük ızgarasıyla dikkatleri çekmeyi başaran bir tasarıma sahip. Tabii pikap türü bir araçta büyük ızgaranın olması oldukça normal, neden dikkat çeksin diye düşünmüş olabilirsiniz.

BMW iX pikabının büyük ızgarasıyla dikkat çekmesinin sebebi, bu aracın aslında elektrikli olması. Carbuzz'da yer alan habere göre elektrikli araçlar genellikle ızgaralara ihtiyaç duymuyorlar. BMW, yeni elektrikli aracını ilk kez tanıttığında kullanıcılar arasında çeşitli fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Hatta BMW, bir hayrandan gelen tepkiye alaycı bir dille cevap vermiş daha sonra kullandığı üslup sebebiyle özür dilemişti.

BMW'nin yeni elektrikli pikabının konsept tasarımı

BMW'nin yeni elektrikli pikabının konsept tasarımı, şirketin bu ay başında gösterdiği tasarımla oldukça büyük benzerlikler gösteriyor. Benzer eğimli tavan hattına, ince ön farlara, büyük ızgaraya sahip. Aradaki fark ise arka tarafta bulunan kargo bölmesinde ortaya çıkıyor. Bir tanesi kapalı kargo bölmesine, bir tanesi açık kargo bölmesine sahip.

Hazırlanan bu konsept tasarımın oldukça şık durduğunu söylemek gerekiyor. Ancak BMW'nin Ford, General Motors, Tesla, Rivian, Bollinger ve Lordstown Motors gibi rakipleri her ne kadar elektrikli pikaplar konusunda varlık gösterse de BMW'nin böyle bir hamle yapması pek de olası durmuyor.

Aslında benzer bir konsept tasarım BMW X7 için de yapılmıştı. 2019 model BMW X7, en azından konsept olarak da olsa pikap görünümüne kavuşmuştu. Peki, BMW iX'in konsept pikap tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?