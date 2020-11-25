Çin'de yeni üretilen bir BMW 7 çakması, orijinal otomobilden bile daha büyük bir ızgaraya sahip. Haliyle araca bakınca dikkati üzerine çeken ilk şey de ızgara oluyor.

BMW'nin son yıllardaki tasarımlarında daha büyük ızgaralar görüyoruz. Her ne kadar bu tasarım alışılmadık olsa da X7 SUV, 7 Serisi, yeni 4 Serisi, tartışmalı İX amiral gemisi elektriklileri derken hemen her modelde karşımıza çıkıyor.

Genel olarak bu tasarımın aracın hava almasını sağlaması amaçlanıyor. Yeni bir otomobil olan Çin yapımı Hongqi H9 ise BMW 7 serisinin adeta parodisi gibi duruyor. Zira bu aracın ızgarası gülünç şekilde yüksek.

BMW 7'ye fazlasıyla benzeyen araç

Hongqi H9 lüks sedan, yakın zamanda Çin Halk Cumhuriyeti’nde satışa çıktı. BMW 7 Serisi ile büyük benzerlik gösteren araç, orijinalinin daha kaslı bir hali olarak göze çarpıyor. Aracın ön ızgarası kaputa kadar yükseliyor.

İki otomobilin yanyana geldiği görüntülerde ise iki ızgara arasındaki farklar ortaya çıkıyor. BMW ızgarası daha geniş olsa da Hongqi daha yüksek ızgarasıyla öne çıkıyor. Çinli aracın ön ızgarası kaputun üstüne kadar uzanmasıyla dikkat çekiyor.

Araçların karşılaştırıldığı fotoğraflar Car News China tarafından bir garajda görüntülendi. Araçlar arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekti. H9 genel olarak daha yüksek ve daha büyük gözüken bir otomobil olarak öne çıktı.

Taklidi aslını geçebilir mi?

Hongqi H9'un farlarının LED aydınlatma ile ızgaranın etrafından dolaştığı ve matris farlara bağlandığı görülüyor. Bu da kopya otomobilin orijinalinden daha iyi bir görüntüye sahip olduğunu düşünenlerin ortaya çıkmasına önayak oldu.

Motor anlamında ise Çin yapımı otomobil, rakibinin yanına bile yaklaşamıyor. BMW 7 serisinin turboşarjlı 3,0 litrelik V8 motor, çift turbolu 4,4 litrelik V8 motor ve çift turbo 6,6 litrelik V12 motor seçenekleri var. En sonuncu motor 601 beygir güç üretiyor. Çinli otomobilde ise 2 litrelik turboşarjlı 4 silindirli motor bulunuyor ve 252 beygir güç üretiyor. Daha güçlü olan süperşarjlı 3,0 motoru ise 272 beygir gücüne erişebiliyor.