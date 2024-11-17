BMW'nin 2025 yılında çıkaracağı yeni iX3 modelinin patent görselleri sızdırıldı. Neue Klasse platformunda geliştirilen ilk elektrikli araç olacak.

Yeni BMW iX3'ün ilk patent görselleri ortaya çıktı. 2025 yılında tanıtılması beklenen bu model, BMW'nin Neue Klasse platformundaki ilk elektrikli aracı olacak.

BMW'nin elektrifikasyon planlarının önemli bir parçası olan Neue Klasse platformu, 2025 yılının ikinci yarısında çıkarılacak olan iX3 modeliyle çıkış yapacak.

Yeni BMW iX3'ün tasarım detayları

Yeni iX3, tamamen yeni bir platformda geliştirildi ve yepyeni bir tasarım dili benimsendi. Patent görselleri, çift ızgaralı ön tampon ve küçültülmüş ikonik tasarımını gözler önüne seriyor. Alt ızgaranın ise hava akışını optimize etmek için kullanıldığı görülüyor. Yeni iX3'ün tasarımı, yatay olarak geliştirilmiş ön ve arka ışık kümeleri ile yumuşak ve köşeli hatlar içeriyor. Konseptten bazı abartılı detaylar çıkarılmış olsa da, iç mekan hakkında henüz bilgi yok. Batarya teknolojisinde ise CATL, Eve ve Envision AESC gibi tedarikçiler tarafından sağlanan silindirik hücrelerin kullanılmayacağı ve 800 Volt'luk altyapının kullanılacağı belirtiliyor.

BMW, WLTP döngüsünde 600 km üzerinde menzil hedefliyor ve bu menzil avantajının yaklaşık %30 olacağı iddia ediliyor. Yeni iX3, hem tek motorlu arkadan itişli hem de çift motorlu dört tekerden çekişli paketler halinde sunulacak. Sızdırılan patent görselleri beraberinde pek çok detay somutlaştı diyebiliriz. 2025'in ikinci yarısında tanıtılacak olan iX3'ün, BMW'nin gelecekteki elektrikli araç ailesinin ilk üyesi olması bekleniyor.