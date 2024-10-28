Efsanevi sedan BMW M5 birinci nesil, yaklaşık 40 yıl sonra yeniden Almanya otobanlarının tozunu attırdı.

Bundan yaklaşık 40 yıl önce BMW, yeni dört kapılı sedanı M5'i tanıtmıştı. Dönemine göre oldukça rahat ve hızlı bir araç olan M5, motor sporlarından ödünç aldığı sıralı altı silindirli motor ile dikkat çekiyordu. Kırk yıl sonra ilk nesil M5 bir kez daha Almanya otobanlarına çıktı.

AutoTopNL adlı YouTube kanalı, E28 nesli M5'i hız sınırı olmayan bir Alman otobanında kullandığı videoyu paylaştı. Bu video ise aracın yüksek hızlardaki performansını görebilmemizi sağlıyor. Şaşırtıcı olmayan şekilde yaşlı kurt, yollardaki pek çok genç ve yeni otomobilden hâlâ daha hızlı.

İşte aracın motor sesini dinleyebileceğiniz video:

İlk nesil M5'in 3.5 litrelik doğal havalandırmalı, sıralı 6 silindirli motoru 6900 devire çıkabilen motoru, saatte 228 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Bu araç ilk piyasaya çıktığında en yüksek hızının saatte 244 kilometre olduğu ifade edilmişti. Videoda aracın bu hıza ulaşamama nedeni ise yaşı değil trafik oldu. Aracın daha etkileyici olan özelliği ise yaşına rağmen gösterdiği performans değil sesi oldu.

Günümüzde otomotiv sektörünün farklı noktalara odaklandığını, motorların elektrikli ya da hibrit hâle geldiğini göz önüne aldığımızda BMW M5'in bir daha bu kadar saf bir otomobil olarak karşımıza çıkması pek mümkün değil.