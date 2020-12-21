BMW'nin Kumaş Gövdeli Otomobilinin Patenti Ortaya Çıktı

BMW'nin 10 yıldan uzun bir süre önce ortaya attığı kumaş gövdeli otomobil konseptinin geliştirilmiş versiyonunun patent görselleri ortaya çıktı. Görünüşe göre BMW, esnek kaput teknolojisine en azından gelecek için sıcak bakıyor.

Konu otomotiv sektörü olduğunda daha çok elektrikli ya da otonom araçlar tartışılıyor olsa da gelecekte karşımıza çok daha üst düzey teknolojilere sahip otomobiller de çıkabilir. Buna örnek olarak Alman otomotiv devi BMW’nin 2008’de karşımıza çıkan GINA isimli konsept otomobili gösterilebilir.

GINA, uzaktan bakıldığında standart bir roadster modele benziyor. GINA’yı farklı kılan ise gövdesinin standart metal alaşım ya da karbon fiber malzeme yerine gergin, dayanıklı ve yarı esnek kumaş malzemeden tasarlanmış olması. Bu ileri teknoloji kumaş malzeme, GINA’nın daha “esnek” bir tasarıma sahip olmasını mümkün kılıyordu ancak GINA, ne seri üretim ne de konsept bir otomobil olarak hiçbir zaman karşımıza çıkmadı.

BMW'nin GINA konsepti bu şekilde görünüyordu

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) yapılan yeni bir patent başvurusu, BMW’nin GINA ile ilgili planlarından asla tamamen vazgeçmediğini ortaya koyuyor. Söz konusu patent belgelerine göre BMW’nin üzerinde çalışmış olduğu teknoloji ile kaput, farklı senaryolarda şekil değiştirebilecek ve ihtiyaca göre aerodinamik özelliklerini iyileştirecek.

BMW'nin patent başvurusundan görseller

Her patent gibi bu patentteki teknolojinin de bir seri üretim üründe kullanılacağının bir garantisi bulunmuyor. Bununla birlikte BMW’nin patent başvurusu, şirketin bu teknoloji üzerinde epey gelişme sarf ettiğini gözler önüne seriyor. Tahminler, BMW’nin böyle bir teknolojiyi hayata geçirse bile önce motorsporları için tasarladığı otomobillerde kullanacağı yönünde.

BMW GINA konsepti