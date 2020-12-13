BMW 4 Gran Coupe'den Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Yeni BMW 4 serisi Gran Coupe için geri sayım devam ediyor. Firmanın merakla beklenen otomobiline ait görüntüler paylaşıldı.

Yeni BMW 4 serisi Coupe ve Convertible, M4 performans versiyonları ile birlikte tanıtılmıştı. Alman firma şimdi de yeni nesil 4 serisi Gran Coupe'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar aracın kamuflajlı halini görebilmiştik.

Yeni otomobil, İsveç'te Audi A5 Sportback ile birlikte kış testlerinde yer alıyor. Testlerden gelen görüntülere bakarsak, aracı tanıtılmadan önce son kez prototip olarak görüyor olma ihtimalimiz oldukça yüksek.

Elektrikli modelle aynı gövde

Yeni prototipte ilk olarak göze çarpan şeylerden biri, daha spor bir model olan M440i olması oldu. BMW kamuflaja rağmen aracın daha iri frenlerini, rüzgarlığını ve egzos çıkışını meraklı gözlerden uzak tutmayı başaramadı.

Yeni 4 serisi Gran Coupe, elektrikli i4 ile aynı gövdeye sahip olacak. Her iki otomobil de BMW'nin benzinli, dizel, plug-in hibrit ve elektrikli araçları için kullanılabilen CLAR modüler mimari tasarımı üzerine inşa edildi.

Yakından baktığımızda da aracın, elektrikli model ile aynı kapı koluna sahip olduğunu görüyoruz. Serideki diğer modeller de şimdiden ortaya çıktığı için aracın genel tasarımı hakkında az çok fikir sahibi olmamız mümkün oluyor. BMW'nin iri ızgara tercihi, kendisi de büyük olan bu otomobilde o kadar da göze çarpmıyor.

Motor seçenekleri değişmiyor

Kaputun altında yeni 4 Serisi Gran Coupe'nin diğer 4 serisi araçlarla aynı motor seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. Bu seçenekler arasında 2 litrelik turboşarjlu dört-silindirli 255 beygirlik motor ve 3.0 litrelik sıralı 6 pistonlu 382 beygirlik motor seçeneği yer alıyor.

Her iki motor seçeneği de sekiz vitesli şanzımana sahipken yalnızca M440i, dört tekerden çekiş özelliği sunuyor. Aracın içine dair bir görüntü olmasa da standartta 8,8 inçlik bir bilgi eğlence ekranına sahip olacağı biliniyor. BMW aracın ne zaman çıkacağını söylememiş olsa da 2021'in başlarında kendisin yollarda görmemiz bekleniyor.