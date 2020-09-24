BMW, şu ana kadarki en güçlü motosikleti olan ve World Superbike unvanını Alman şirkete kazandırma potansiyeline sahip olan M serisindeki ilk motosikleti BMW M1000RR'yi tanıttı.

Alman otomotiv devi BMW, M serisindeki ilk motosikleti olan M1000RR’yi resmen duyurdu. S1000RR’nin hafif ve güçlendirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan M1000RR, BMW’nin şimdiye kadarki en güçlü motosikleti olma özelliğine sahip.

Mahle güçlendirilmiş pistonlara, Pankl titanyum bağlantı çubuklarına, artırılmış silindir sıkıştırmasına, iyileştirilen eksantrik milleri ve külbütör kolları ile baştan aşağı modifiye BMW M1000RR, 212 beygir güce ve 192 kg ağırlığa sahip.

BMW; M1000RR’ı yalnızca yarış pistleri için değil, aynı zamanda motosiklet tutkunları tarafından caddelerde kullanılabilmesi için tasarlamış durumda ancak 306 km maksimum hız, 6-7 saniye aralığında 0-200 km/s kalkış gücüne sahip olan bir motosiklet caddelerde kullanılmaya ne kadar uygun olabilir, bilemiyoruz.

Son derece görkemli bir tasarıma ve pistlere yaraşır bir güce sahip olan BMW M1000RR’yi beğendiyseniz şimdi de motosikletin fiyatına geçebiliriz. BMW’nin World Superbike unvanını almayı hedefleyerek geliştirdiği M1000RR’nin fiyatı tam 39.385 dolar (yaklaşık 303 bin TL + vergiler).

BMW M1000RR tanıtım videosu

BMW M1000RR fotoğrafları