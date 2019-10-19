BMW’nin merakla beklenen M2 serisiyle ilgili bir tasarımcı, performans modellerinin nasıl görüneceğini açıklayan bir tasarım yarattı. Ortaya çıkan görüntü, oldukça şık bir aracın bizleri beklediğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde resmi duyurusu yapılan ve tamamen yeni bir model olan BMW 2 serisi Gran Coupe, sedan benzeri 4 kapıyla ve enine doğru 4 silindirli bir motorla geliyor. Bugüne kadar BMW’de çok görmeye alışık olmadığımız bir şekilde M2 Gran Coupe, önden çekiş sistemine sahip bir araç olacak.

Gelecekteki M2 Gran Coupe'nin neye benzeyeceğini görmek isteyen sanatçı Aksyonov Nikita, BMW’nin performans serisi arabalarının bir tasarımını oluşturdu. Gelin bu tasarıma daha yakından bakalım.

M2 Gran Coupe, sedan mimarisine dayanmıyor:

2 serisi Gran Coupe, 2 serisi Coupe mimarisine dayanmıyor. Bunun yerine X1 ve X2 gibi SUV modellerinde olan platforma dâhil oluyor. 2 serisi Gran Coupe’nin motorları dâhil olmak üzere birçok bileşeni X1 ve X2 modellerinden gelecek.

228i modeli, 228 beygir güce sahip 350 Nm tork güç üreten turbo 2,0 litre motorla gelecek. M235i ise 301 beygir gücü ve 450 Nm tork güç üreten daha güçlü bir 2,0 litre turbo motora sahip olacak. Bu motorların her ikisi de BMW'nin bilinen 8 vitesli otomatik ve AWD sistemine eşleştirilmiş.

Yeni seri, oldukça güçlü motorla gelecek:

Gelecekteki M2'ye baktığımızda güç aktarma sistemi yapılandırmasını tahmin etmek zor. Gran Coupe, klasik bir BMW otomobil platformundan ziyade bir SUV ile daha yakından ilişkili olduğu için motor bölmesinde 6 ileri şanzıman için büyük ihtimalle yer olmayacak. Bu durum, M2 Gran Coupe'nin büyük olasılıkla Mercedes CLA 45 AMG formülünü izleyeceği ve çok güçlü bir 4 silindirli motor kullanacağı anlamına geliyor.

Nikita’nın çizdiği görsellerde klasik BMW M formülünü görebiliyoruz. Daha büyük frenler, çamurluklar, dörtlü egzozlar ve mümkün olduğunca fazla hava yutacak şekilde tasarlanmış bir ön uç tampon tasarımı aracı oldukça şık gösteriyor. Bakalım BMW bu tasarıma ne kadar uygun bir şekilde M2 Gran Coupe’yi getirecek hep birlikte göreceğiz.