BMW 2 Serisi Gran Coupe yenilendi. Hem kaput altında hem dışarıda hem de içeride bazı değişimler görebilen otomobil, küçük bir servet karşılığında satın alınabilecek.

Alman otomobil devi BMW, 2 Serisi Gran Coupe'yi yeniledi. Düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan 2025 model BMW 2 Serisi Gran Coupe, hemen her alanda bazı yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Gelin BMW'nin yeni otomobiline yakından bakalım.

BMW 2 Serisi Gran Coupe, tasarım açısından çok çok büyük değişimler görmedi. Bu bağlamda; BMW ile özdeşleşmiş böbrek ızgara, yenilenen 2 Serisi Gran Coupe'de karşımıza çıkan ilk detaylar arasında yer alıyor. LED destekli farlar, dörtlü egzoz çıkışı ve şık arka aydınlatmalar, dikkatimizi çeken hususlar oldu.

Karşınızda 2025 BMW 2 Serisi Gran Coupe

2025 model BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin iç tasarımında sürücü odaklı bir konsol bizleri karşılıyor. 10.25 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobilde 10.7 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranını görüyoruz. Orta konsol, vites değişimi gibi kontrol ünitelerini içeren bir dizi butona ev sahipliği yapıyor.

Biraz da kaput altını konuşalım. 2025 model BMW 2 Serisi Gran Coupe, "228 sDrive", "228 xDrive" ve "M235 xDrive" versiyonları ile satın alınabilecek. Bu bağlamda; 228 sDrive versiyonda 241 beygir gücü üreten bir motor seçeneği bulunacak. M235 xDrive versiyonda ise 312 beygir gücü üreten bir canavar bulunacak. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 4,7 saniye olarak açıklandı.

2025 model BMW 2 Serisi Gran Coupe, 40 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Birkaç ay sonra seri üretime girecek olan otomobil, gelecek yıl itibarıyla küresel pazarlara ulaşmış olacak.