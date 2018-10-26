BMW'nin uzun süredir beklenen yeni araçları, hedef kitlesine tam olarak neler sunuyor?

BMW, 8 serisinin tekrar döneceğini duyurduktan sonra, eski modellerin severleri de yeni modeli heyecanla bekler oldu. Ancak bunun olumsuz etkilediği bir durum da bulunuyor. BMW 8 serisinin gelişiyle birlikte, 6 serisi de veda ediyor. Pek çok kişinin 8 serisi ile ilgili farklı beklentileri bulunurken, Alman markası beklentilerden biraz daha farklı hareket etti. Yeni 8 serisinin ardındaki asıl fikir, performans ve konfordan ödün vermeden GT araçlardaki en yüksek lüks seviyesini sunmak.

BMW bu aracı 'Beyfendi Aracı' olarak da tanımlıyor. Eğer BMW M850i Coupe modeline geçiş yapmak gerekirse birkaç detay verelim. Araçta BMW'nin kendi xDrive teknolojisi yer almakta. Bunun için 4x4'ün farklı bir yorumu dememiz mümkün. Araç 0'dan 100 km'ye yaklaşık 3.7 saniyede çıkıyor. Süreler etkileyici sayılır, xDrive teknolojisinin de araçta verdiği sürüş deneyimi ve yol tutuşu rahatlıkla hissediliyor.

8 serisi, aslında genelde rakipsiz denilebilir. Bunun nedeni, tasarım ve mekanik bakımından biraz daha farklı olmaları. BMW, yeni seriyle ilgili hedeflerinin, araçları Benz S-Class Coupe ile Porsche 911 arasında konuşlandırmak olduğunu söyledi. BMW 850i de zarif, nispeten kısa ve geniş yapısıyla spor bir GT araba gibi duruyor. Araç 4.4 litrelik bir motora sahip. Bu motor yaklaşık 523 beygir güç ile birlikte 750 Nm tork üretebiliyor.