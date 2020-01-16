ABD'deki satış rakamlarıyla Mercedes'i tahtından eden BMW'ye bir iyi haber de, yüksek performanslı araçlar üreten alt markası BMW M'den geldi. BMW M, 2019 yılında satışlarını büyük oranda artırarak Mercedes AMG'yi geçmeyi başardı.

BMW M'in küresel otomobil satışları, geçtiğimiz yıl patlama yaptı ve BMW'nin yüksek performanslı araçlar üreten alt markası, kendi adına tüm zamanların rekorunu kırdı. BMW M'in satışları dünya çapında %32,2 oranında arttı ve şirket, toplam 135.826 araç satmayı başardı.

BMW, geçtiğimiz yıl satışlarında yakaladığı artışla 2015 yılından bu yana ilk kez ABD'de lüks otomobil satışlarında zirvede bulunan Mercedes'i geçmişti. Ancak BMW M'in yükselen satışları Mercedes'e bir darbe daha vurdu. Mercedes'in yüksek performanslı araçlar üreten bölümü AMG, 2019'da satışlarını %11,8 oranında artırarak dünya çapında 132.136 adet araç satmayı başarsa da, BMW M'in gerisinde kaldı.

BMW M satışları, durdurulamaz bir şekilde yükseliyor

BMW M satışları, 2019'daki toplam küresel satış hacminin yaklaşık %6'sını oluşturdu. X3, X4, X5 ve X6'ya dayanan 4 yeni performans modelinin yanı sıra 2020 BMW M2 CS ve 2020 BMW M8 de BMW M'in satışlarını yükseltmesinde etkili oldu.

BMW M (eski adıyla BMW Motorsport), 1972 yılında BMW'nin yarış programı için kuruldu. İlk M markalı otomobil, 1978 yılında Italdesign tarafından tasarlanan BMW M1 oldu ve BMW M, o zamandan beri global pazarda güçlü otomobiller satmaya devam etti. Piyasaya sürülen yeni BMW M modelleriyle birlikte markanın yüksek performanslı bölümünün yıl boyunca pazar payını daha da büyütmesi bekleniyor.