BMW, 2015'ten Bu Yana İlk Kez Mercedes'i Tahtından Etti

BMW, 2015 yılından bu yana üç kez art arda liderlik koltuğuna oturmayı başaran Mercedes Benz'i ilk kez satışlarda alt etmeyi başardı. Şirket, 2019 yılı boyunca 324.826 araç satışı yaptı.

2018 yılında, BMW ve Mercedes-Benz arasındaki lüks otomobil satışı yarışında lider yalnızca 4.000 araçlık farkla belirlenmişti. 2018 yılının kazananı, o yılla birlikte peş peşe üçüncü galibiyetini alan Mercedes-Benz oldu.

2019 yılı ise tamamen farklı geçmişti. BMW, ABD yapımı X3, X5 ve X7’lerle birlikte yedinci nesil 3 serisiyle satışlarında artış yaşadı. Şirket, 2019’un aralık ayında 35.746 araç satışı yaptığını açıkladı. 2019 yılının toplam satış rakamı ise 324.826 olarak açıklandı.

Peki bu ne anlama geliyor?

2019 yılı boyunca 324.826 araç satışı yapan BMW, 2018 yılına göre araç satışlarında %4,4’lük bir artış yaşadı. Daha önceki yılın liderini yalnızca 4.000 aracın belirlediğini söylemiştik. İşte bu artış, BMW’nin Mercedes-Benz’i tahttan indirmesine yetti.

BMW, 2015 yılından bu yana ilk kez ABD’de lüks otomobil satışlarında zirvede bulunan Mercedes-Benz’i alt etmeyi başardı. Mercedes-Benz, 2018 yılındaki 315.959 satış sayısına yakın sayıda araç satışını 2019 yılında da gerçekleştirdi. Şirket, ABD’de 316.094 lüks otomobil sattı.

Mercedes-Benz GLC-Class, Mercedes’in 2019 yılında en çok satılan aracı oldu. GLC-Class, 2019 yılı boyunca 73.650 adet satıldı. Öte yandan GLE-Class, 49.980 adetlik satış ile en çok satılan ikinci araç unvanını aldı. BMW ise en çok hangi modelinin satıldığına dair detayları paylaşmadı ancak birçok kişiye göre en çok satılan BMW modeli, X3’ten başkası değildi.

ABD’de oldukça popüler olan Lexus ise BMW ve Mercedes’e yaklaşamadan üçüncü sırada yer aldı. Lexus, 2019 yılı boyunca 298.114 satış yaptı. Lexus’un bu yılki satış sayısında bir önceki yıla göre %0,1’lik düşüş yaşandı. Satışların dördüncü sırasında ise 224.111 adetlik satış ile Audi yer aldı.