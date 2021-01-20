Dünyanın en önemli motosiklet ve otomobil üreticilerinden BMW, Kingston Custom ile tasarlamış oldukları R 18 model motosikletlerini tanıttı. Önceki nesline göre birçok yeniliğe uğrayan R18, retro bir havaya ve klasik çizgilere sahip.

Yeni motosiklet serisine büyük yatırımlar yapmaya başlayan BMW Motorrad, yeni sürücüler için farklı ve ilgi çekici tasarımlara sahip modeller üretmeye devam ediyor.

Şirket, son olarak Kingston Custom ile ortaklaşa hazırladıkları özel R 18 model motosikleti kullanıcılara sundu. Tamamen retro bir tasarıma sahip olan yeni R 18, SoulFuel serisinin üçüncü modeli olarak karşımıza çıkıyor.

“R 18, kariyerimin en etkileyici projesi”

Kingston Custom’ın sahibi Dirk Oehlerking, hala geliştirme aşamasında olan bu model için el yapımı gidonlar ve özel bir çamurluk ile gövdeyi daha klasik bir hale getirdiğini belirtiyor. Motosikletin selesi orjinal halini korurken, egzoz da yine Kingston Custom tarafından elden geçirilmiş. Yeni modelin farklı bir görünüme sahip olmasını sağlayan bir diğer yenilik ise tamamen değiştirilen far grubu olmuş.

Oehlerking, kariyerinin en etkileyici projesi olarak adlandırdığı R 18 için şu ifadelerde bulundu; "BMW R 18 o kadar güzel detaylara sahipti ki, birçok orjinal parçayı olduğu haliyle bırakmak zorunda kaldım. R18, benim için büyük anlam ifade ediyor. BMW Motorrad’ın bana duymuş olduğu güven benim için çok önemliydi."