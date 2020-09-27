BMW Motorsport Bölümünden i4 Bazlı Elektrikli Araç Duyurusu

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW Motorsport bölümü BMW M, i4'ün baz alındığı ilk elektrikli otomobilin duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni aracın standart i4'ten daha sportif ve daha çok özellikli olması bekleniyor.

Otomotiv dünyasında elektrikli araçların payları giderek artıyor. Birçok dev otomobil üreticisi, elektrikli otomobiller üretiyor. Bu şirketlerden bir tanesi de BMW. Alman otomobil üreticisinin Motorsport bölümü BMW M, gelecek olan i4 EV temelli ilk elektrik bataryalı aracının geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

BMW M CEO'su Markus Flasch, yaptığı basın açıklamasında duyuruyu gerçekleştirirken ayrıca aracın önümüzdeki sene içerisinde çıkış yapacağını ve şirketin "performans segmenti" altında yer alacağını dile getirdi.

Standart sürümden daha iyi özelliklere sahip olabilir

Flasch, yayınladığı basın açıklamasında "Önümüzdeki sene i4'ün baz alındığı performans segmentinde yer alacak ilk elektrik bataryalı M aracını çıkaracağız. Elektriklenmiş hibrit performans ve yüksek performans araçları üstünde de çalışıyoruz ancak hangisinin çıkacağını söylemek için şu an çok erken" ifadelerini kullandı.

Engadget'ta yer alan habere göre araç, standart i4'ten daha sportif olacak ancak şirketin Motorsport bölümünün BMW M3 ve BMW M4 modelleri kadar yüksek performanslı da olmayacak. Flasch, şu anki batarya teknolojisinin henüz yüksek performanslı araçlarına güç verecek kapasitede olmadığını ve bu kapasitede olan bataryaları tasarlamak için ise zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Flasch, "Cevaplanması gereken en büyük soru şu ki; elektrik bataryalı bir aracın ağırlığını kaldırırken M özellikli ya da M tarzında dinamikleri nasıl sunabileceği" dedi. Şirket CEO'su, araçla ilgili çok fazla detay açıklamadı. Ancak standart i4'ten daha sportif olacağı düşünüldüğünde daha iyi özelliklere sahip olacağını düşünmek yanlış olmaz.

BMW, daha önce yaptığı açıklamada i4'ün 390 kW motora sahip olacağını ve 0'dan 96 km/sa hıza 4 saniyede ulaşabileceğini söylemişti. Aracın ulaşabileceği en yüksek hız 199 km/sa olacak ve 80 kW/sa bataryası sayesinde tek bir dolumla 600 km menzile sahip olacak. Bu standart i4 modeli 2022 yılında yollarda olacak.