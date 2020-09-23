6. nesil BMW M3 ve BMW M4, ultra güçlü motoru ve devasa ızgara tasarımıyla tanıtıldı. 2020 sonunda sürücülerle buluşacak otomobillerin fiyatlarıysa henüz açıklanmadı.

Alman otomotiv devi BMW, özellikle tasarımlarıyla çok konuşulacak yeni BMW M3 ve BMW M4 modellerini resmen tanıttı. Alışık olduğumuzdan çok ama çok daha büyük ızgaralara sahip olan yeni M3 ve M4, keskin tasarım hatlarıyla bulundukları her yerde dikkat çekme potansiyeline sahip.

LED far, karbon fiber tavan, önde 18 arka 19 inç jant gibi standart donanım seçeneklerine sahip olan yeni nesil M3 ve M4, aynı 2857 milimetrelik aks aralığına sahip olmalarına rağmen sedan bir otomobil olan M3, 116 milimetre daha uzun, 10 milimetre kadar daha geniş. M4 ise önceki nesle kıyasla 17 milimetre kadar daha geniş.

6. nesil BMW M3 ve BMW M4 tasarımı

Yeni BMW M3 ve M4, aynı çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motora sahip. Standart versiyonda 480 beygir güç, 550 Nm tork sunan araçlar; Competition versiyonlarında ise 510 beygir güç, 650 Nm tork üretiyorlar. Bu nedenledir ki standart versiyonda 250 km/s olan azami hız, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede gerçekleştiren Competition versiyonda 290 km/s’e çıkıyor.

Yeni M3 ve M4’te BMW, tüm kontrol kendisinde olsun isteyen sürücüler için bir 6 ileri vitesli manuel şanzıman ve arkadan itiş seçeneği sunarken; daha fazla konfor isteyenler için Competition versiyon, xDrive ve otomatik şanzıman ile geliyor. BMW’nin açıklamasına göre dört tekerden çekiş sistemi yeni M5’tekine benzer bir teknolojiye sahip olacak ve seçilen sürüş moduna göre gücü iki ya da dört tekere aktaracak.

İç mekan tasarımını incelediğimizde ise hem BMW M3 hem de BMW M4, sürücülere gerçek bir spor otomobil atmosferi sunuyor. Direksiyonun hemen arkasında dijital bir 12,3 inç gösterge paneline sahip olan otomobiller, orta konsolda ise tuş sayısını mümkün olduğunca azaltarak kontrolü 10,3 inçlik bilgi-eğlence ekranına entegre etmiş durumda.

Yeni BMW M3 ve M4, driftlerinizi kaydedip mobil uygulamada kuş bakışı gösterebilecek

Yeni bir M3 ya da M4 almayı düşünenler için sunulan opsiyon paketlerinden M Drive Professional, en çok M Drift Analyzer teknolojisi ile dikkat çekiyor. Bu özel teknoloji, drift yaptığınızda gittiğiniz mesafeyi ve takip ettiğiniz açıyı kaydederek bildiriyor. Üstelik mobil uygulama üzerinden driftlerin kuş bakışı sanal tekrarını izleyip karşılaştırma da yapabiliyorsunuz.

Şerit takip, kör nokta uyarı, arka çapraz trafik uyarı ve hız limiti uyarı gibi güvenlik özellikleri sunan Active Driving Assistant, hem M3 hem de M4’ün standart donanım paketinde varsayılan olarak geliyor. Competition versiyonda ise sürücülere çok daha kapsamlı sürüş asistanları sunuluyor.

Yeni BMW M3 ve M4, 2020 sonunda satışa sunulacak

BMW tarafından yapılan açıklamalara göre yeni M3 ve M4, kasım ayı itibarıyla seri üretime girecek. Dolayısı ile her iki aracın da -ülkelere göre yerel çıkış tarihlerinden bağımsız olarak- 2020 yılı sonunda sürücülerle buluşacağını söyleyebiliriz. Daha fazla güç ve konfor sunan Competition versiyon ise 2021’de üretime girecek.