BMW, Yollara Hükmedecek R 1300 GS Adventure'ı Tanıttı

BMW, yenilenen BMW R 1300 GS Adventure modelini tanıtırken motosikletin performansı dikkat çekiyor.

BMW, son yıllarda motosiklet pazarında da önemli hamleler yapıyor. Yirmi ylı aşkın süredir yollarda yer alan BMW GS Adventure da yenilendi. Yatık çift silindirli boxer motora sahip olan yeni BMW R 1300 GS Adventure, yenilenmiş motor, şasi, gövde, tasarım ve saklama alanı ile uzun yolculuklarda yepyeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Artık ikonikleşmiş olan çift silindirli motor, yenilenen versiyonun da merkezinde bulunuyor. Yeni motor ilk olarak bu modelde kullanılırken R 1300 GS, yeni tasarım ve motorun altına yerleştirilmiş şanzıman sayesinde çok daha kompakt bir hâle geliyor.

En güçlü boxer motor

Yeni süspansiyon sistemi ise hem önemli ölçüde iyileştirilmişken daha yüksek seviyede sertlik sağlayan çelikten sac metal ana şasi de dikkatleri çekiyor. Daha önceki modelin sahip olduğu çelik yapının yerini bu defa alüminyum borular ve preslenmiş parçalardan oluşan kafes tipi arka şasi almış durumda. EVO Telever ve revize edilen arka EVO Paralever, çok daha fazla gidon hassasiyeti sağlıyor ve sürüş dengesini de arttırıyor.

Bu modelde yer alan Elektronik Dinamik Süspansiyon Ayarı (DSA) ile amortisör ve yay oranının dinamik olarak uyarlanmasını sağlıyor. DSA hem yüklü hem yüksüz yolculuklarda sürüş güvenliğini, konforunu ve güvenliğini de artırıyor. Yeni modelde sürüş modları da dörde çıkarken bu modlar Rain (Yağmur), Road (Yol), Eco (Ekonomi) ve Enduro (Kondisyon) şeklinde karşımıza çıkıyor.