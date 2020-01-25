BMW X5, Zümrütsü Verde Ermes Renk Seçeneğiyle Göz Kamaştırdı

Otomobil kişiselleştirme hizmeti BMW Individual, Verde Ermes renk seçeneğiyle araba severlerin rüyalarını süslüyor. Eşsiz Verde Ermes rengi bu kez bir BMW X5'in üzerinde kendini gösteriyor.

Son zamanlarda gördüğümüz en göz alıcı BMW Individual renk seçeneklerinden biri Verde Ermes oldu. Geçen hafta Verde Ermes rengine sahip bir BMW M340i turunun yapılması, renk tarafından büyülenmemize yol açan olaydı. Birkaç gün sonra BMWBLOG’un Instagram sayfasında aynı renge sahip bir BMW X5 fotoğrafı paylaşıldı. Görünüşe bakılırsa zümrüt benzeri renk seçeneği birçok kişide hayranlık uyandırdı ve beğenildi.

BMW Individual renkleri, ilk bakışta eşsiz ve ünik bir izlenim yaratacak şekilde tasarlanıyor. Bazen renkler araçların üzerine 7 katman halinde uygulanıyor. Boyaya benzersiz parlaklık ve yoğunluk için özel renk pigmentleri ekleniyor. Verde Ermes rengi de bütün bu süreçleri üretiminde barındırıyor. Verde Ermes rengiyle boyanmış araçlar, ışık altında güneş gibi göz kamaştırırken ışıksız alanlarda daha durgun bir görünüme sahip oluyor.

BMW Individual nedir?

BMW Individual, BMW’nin müşterilerine araba satın alırken tanıdığı bir kişiselleştirme hizmeti. Bu hizmet arabanın boyasından koltuklarına, iç tasarımından eklentilerine kadar her şeyin alıcı tarafından bizzat seçilmesini sağlıyor. BMW Individual müşterilerine özenle seçilip kataloğa eklenmiş, üzerinde düşünülmüş renk seçenekleri sunuyor. Bu renk seçeneklerinden biri de az önce bahsettiğimiz Verde Ermes seçeneği oluyor.

BMW X5 M50i gücüne kısa bir bakış

Resimde görüyor olduğumuz BMW X5 M50i, X5 M modeline en yakın M Performance varyantı. Araç bu gücünü N63 ikiz turbo kompresörlü 4,4 litrelik V8 motoruna borçlu. Motor rahatlıkla 523 beygir ve 553 LB-FT dönüş kuvveti elde edebiliyor. Bu rakamlar X5 M50i’nin BMW M5’ten 77 beygir geride olduğunu gösteriyor. Dönüş kuvvetleri ise aynı. V8 motor arabanın 4,1 saniyede 0’dan saate 60 mil hıza ulaşmasını sağlıyor.