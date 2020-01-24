BMW, 1 Milyon Çocuğun Eğitimini Destekleyeceğini Açıkladı

Alman otomobil firması BMW, 2025 yılına kadar 1 milyon çocuğun ve gencin eğitim projeleriyle destekleneceğini açıkladı. Duyuruyu 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü'nde yapan şirket, günün anlam ve önemine de vurgu yapmış oldu.

Bugün, ilk kez geçtiğimiz yıl kutlanan ve her yıl 24 Ocak’ta kutlanmasına karar verilen Uluslararası Eğitim Günü. Bu özel günün anlam ve önemine doğru bir şekilde vurgu yapmak isteyen Alman otomobil firması BMW, gün içerisinde bir duyuru yayınlayarak eğitime verdiği desteği gözler önüne serdi.

Alman şirketin yaptığı açıklamaya göre firma, 2025 yılına kadar dünyanın farklı yerlerinden toplamda 1 milyon çocuğun ve gencin eğitim projelerine erişmesine destek verecek. 2025 yılına kadar 1 milyon çocuğu destekleyecek olan BMW, bunu yapmak için dünya çapında faaliyet gösteren topluluklarla birlikte çalışarak sürdürülebilir çözümler geliştirecek.

UNESCO verilerine göre dünya üzerinde eğitime erişimi bulunmayan 260 milyon çocuk var:

UNESCO’nun açıkladığı verilere göre dünya üzerinde hâlâ eğitime erişimi bulunamayan 260 milyon çocuk bulunuyor. BMW’nin bu katkısı, küresel ölçekte oldukça küçük gibi görünse de bu tür desteklerin küçük de olsa yapılması, hiç yapılmamasından daha iyidir.

BMW, gençlere hayatta daha iyi şartlara sahip olmaları adına yıllardır dünya çapında eğitim projeleri geliştiriyor. Bu noktada otomobil devi, Almanya ve uluslararası alanda projelerle şimdiden 400.000 çocuğa ulaştığını söylüyor. Şirket, çalışanlarının da desteğiyle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerini teşvik etmek ve çocukların bu dallarda gelecek vadeden bir kariyere başlamalarına yardımcı olmaya odaklanan bağımsız forumlara da katılıyor.

Alman otomobil firmasının yaptığı bu hareket gerçekten takdir edilesi diyebiliriz. Umarız ki BMW’nin bu yaklaşımı, dünya çapında faaliyet gösteren pek çok firmaya örnek olur ve dünya üzerinde eğitime erişimi olmayan çocuklar desteklenir.