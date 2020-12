The Mandalorian'ın bugün yayınlanan ikinci sezon final bölümünde yeni bir Star Wars spin-off yapımının ilk duyurusu gerçekleştirildi. Boba Fett'i konu edinecek yapım, önümüzdeki yılın aralık ayında izleyicilerin karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan 8 bölümlük ilk sezonuyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Star Wars dizisi The Mandalorian, geçtiğimiz aylarda başlayan ve bugün sezon finali yapan ikinci sezonuyla birçok izleyiciden tam not almayı başardı. Özellikle ikinci sezon final bölümü izleyenlerin tüylerini diken diken ederken, yeni bir spin-off yapımın da habercisi oldu.

Görünüşe göre önümüzdeki dönemlerde, seride İmparatorluk ve Jabba the Hutt için çalışan bir kelle avcısı olan Boba Fett'i konu edinen yeni bir yapım izleyicilerin karşısına çıkacak. Bölümün sonunda yazdığına göre yeni yapım, önümüzdeki yılın aralık ayında yine Disney+ ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yazımıza devam etmeden önce bundan sonraki kısmın son bölümle ilgili spoiler içerdiğini belirtelim.

Yeni bir Star Wars spin-off'u: The Book of Boba Fett

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Investor Day' etkinliğinde Disney, önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilecek yeni Star Wars yapımlarının bir listesini açıklamıştı. 2023 yılında yayınlanacak Rogue Squadron filmi ve Obi-Wan Kenobi dizisi hayranları heyecanlandırmayı başarırken, Boba Fett'in listede yer almaması ise bazılarının dikkatinden kaçmamıştı.

Şimdi anlıyoruz ki Disney, en büyük sürprizlerinden birini sona saklamış. The Mandalorian'ın 16. bölümünde son dakika sürprizi olarak görünen Boba, Tatooine'de Jabba The Hutt’ın Sarayı'nı Bib Fortuna'dan devralırken görülüyor. Ardından The Book of Boba Fett'in Aralık 2021'de geleceği gösteriliyor.

Boba Fett'i merkezine alacak spin-off yapımla ilgili bilinenler şimdilik sınırlı. Ancak geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan bir rapor, dizinin çekimlerine çoktan başlandığını iddia ediyordu. Ne yazık ki elimizdeki bilgiler şimdilik iddiadan öteye gidemiyor ve daha fazlası için beklemekten başka çaremiz yok. Yapıma dair yeni detaylar ortaya çıkarsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.