The Mandalorian, bugün 2. sezonunu final bölümüyle birlikte sonlandırdı. Ancak yayınlanan bölüm, Star Wars hayranlarının çeşitli duyguları aynı anda yaşamasına neden oldu. Bizler de sosyal medyada fazlasıyla konuşulan sezon finaline gelen bazı yorumları derledik.

İlk bölümü 12 Kasım 2019'da yayınlanan ve bir Mandalor'un maceralarını anlatan The Mandalorian, 2. sezonuyla birlikte sahip olduğu muhteşem anlatımı kuvvetlendirdi. The Mandalorian, bugün yayınlanan 2. sezon final bölümüyle birlikte hem tüyleri diken diken etti hem de üzülmemizi sağladı.

Tüm Star Wars hayranlarının yaşadığı bu duygu seli elbette sosyal medyaya da yansıdı. Twitter'da pek çok Star Wars hayranı, ikinci sezonun final bölümünde yaşadığı duyguları dile getirdi. Bizler de sizin için sosyal medyada ikinci sezon final bölümüne gelen tepkilerden bazılarını derledik.

Not: Başlıkta da uyardığımız üzere henüz dizinin ikinci sezon finalini izlemediyseniz, bu yazıyı okumanızı ve sosyal medyadaki paylaşımlara bakmanızı tavsiye etmiyoruz.

10 dakikada her duyguyu yaşatan The Mandalorian 2. sezon finali:

Pek çok Star Wars hayranının da katıldığı gibi Disney, yeni üçlemeyle birlikte seriyi neredeyse dibe batırmıştı. Fakat The Mandalorian, Disney'in seriyi kurtarmasını sağlayacak yapı taşlarından biri haline dönüştü. Özellikle yayınlanan son bölüm, bunun bir kanıtı oldu.

Bölümün özellikle son 10 dakikasını özetlemek gerekirse; Grogu'nun eski Jedi Tapınağı'nda yaptığı çağrı hedefini buldu. Grogu'nun çağrısına gelen Jedi, Luke Skywalker'ın ta kendisi oldu. Luke Skywalker, Grogu'yu almak üzere The Mandalorian ve ekibinin yanına, Moff Gideon'un gemisine, X-Wing aracıyla geldi. Beraberinde R2-D2'yu da getiren Luke, ihtişamlı bir şekilde ekibi öldürmeye kıl payı yakın olan dark trooper birliğini alaşağı etti.

Muhteşem çekimlerle tadından yenmeyen bu sahneler sona erdiğindeyse Luke, tıpkı orijinal üçlemedeki gibi genç bir Mark Hamill olarak gözüktü. Grogu için gelen Luke, Grogu'yu kucağına aldı. Grogu ve Mandalorian'ın ayrılışıysa tüm bu coşkuya bir hüzün kattı. İşte bu muhteşem son, Twitter'da kullanıcılar tarafından şu şekilde anıldı:

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