Ünlü yönetmen Bobby Roth, Türk yapımcılarla birlikte çekeceği yeni dizisi T-World için Bodrum’a geldi. Yeni dizisi için mekân araştırması yapan Roth, ilçenin turistik ve kültürel bölgelerini gezdi. Bodrum’a hayran olduğunu dile getiren ünlü yönetmen burada bir film çekmeyi planladığını söyledi.

Ülkemizde de ilgiyle takip edilen Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi dizilerin dünyaca ünlü yönetmeni Bobby Roth, Bodrum’a geldi. Türkiye’nin ilk süper kahraman kahraman dizisi T- World'un çekimleri için Türkiye’nin çeşitli bölgelerini kullanmayı planlayan Roth, Bodrum’u gezdi. Dizinin yapımcılarından Bülent Turgut ile Bodrum’a gelen ünlü yönetmen Bobby Roth, ilçeye hayran oldu. İlçeyi baştan aşağı gezen Roth, yeni dizisi için burada da çekim planladı.

Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayan ünlü yönetmen, “Türkiye’de bir dizi çekimi yapacağız. Bodrum’u gezdik, burada da 15 günlük çekim yapacağız. Bodrum, Türkiye’nin cennet köşelerinden biri. Daha önce de gelmiştim, çok sevdiğim bir yerdi.” dedi.

Bobby Roth Bodrum’da film çekecek

T-World dizisinin çekimleri için Bodrum’a gelen, ilçenin turistik ve kültürel bölgelerini gezen Roth, burayı çok sevdiğini ve burada film çekmeyi düşündüğünü ifade etti. Ünlü yönetmen Bobby Roth, “Bodrum’a ayrı bir film bile çekilebilir, zaten çekmeyi planlıyorum. Burada romantik bir film çok güzel olur.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bobby Roth ile bir araya geldi. Aras, “Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth’un burada film çekmek istemesi bizim için çok önemli. Bodrum’da dünyada ses getirecek bir film çekilebilir. Bobby Roth Bodrum’u baştan aşağı gezdi ve çok beğendi. 'Bodrum, film ve dizi çekmek için çok güzel bir plato' dedi. Biz de kendisiyle bir toplantı düzenleyip Bodrum’da nasıl bir film çekilebileceğini konuşacağız” dedi.

Dizinin yapımcıları Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş’un da Bobby Roth’un Bodrum’da çekeceği film için hazırlıklara başladığı öğrenildi.