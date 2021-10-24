Popüler dizi 'Squid Game'in başrolü Lee Jung-jae, New York Times ile yaptığı röportajda diziye dair açıklamalarda bulundu. Dizideki olayların gerçekte yaşanması durumunda kısa sürede öleceğini belirten aktör, dizinin olası 2. sezonu hakkında da konuştu.

Yayınlandığı ilk günden beri kendisine ciddi bir kitle edinerek Netflix’in en çok izlenen yapımı olan, son dönemlerin en popüler dizisi 'Squid Game’in yıldızı Lee Jung-jae, diziyle ilgili New York Times’a konuştu. Güney Kore yapımı hit dizide Seong Gi-Hun isimli karaktere hayat veren aktör; gerçekte oyunlarda çok kötü olduğunu belirterek, eğer dizideki olaylar gerçek hayatta yaşansaydı uzun süre dayanamayacağını ve oyunun sonunu göremeden daha başlardayken eleneceğini düşündüğünü belirtti.

“Belki misket konusunda iyi bir iş çıkarabilirdim, “ şeklinde konuşan Lee ayrıca Squid Game’in ana temalarından birisinin de “diğerkâmlık”, yani “başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme” ve “bencillik karşıtı hareketlerde bulunmak” olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Lee Jung-jae, dizinin 2. sezonuyla ilgili de konuştu

Squid Game’in, dizinin konusunu oluşturan hayatta kalma oyunlarından daha çok bir insan olmak ile alakalı olduğu fikrinde olduğunu diler getiren Lee Jung-hae, dizinin hayranlarının en merak ettiği konu olan 2. sezona dair de açıklamalarda bulundu.

Dizinin muhtemel bir 2. sezonuyla ilgili olarak hikayenin pek çok farklı şekilde şekillenebileceğini söyleyen Lee, “Hikaye her yöne gidebilir. “ ifadelerini kullandı. Lee, canlandırdığı karakter olan Gi-hun'un hislerinin oldukça karışık bir halde olduğunu belirtti ve "O çok karmaşık bir karakter. Sanırım gidip oyunun yaratıcılarını cezalandırmaya çalışabilir. Ya da yeni katılımcıların yarışmasını önleyebilir. Veya tekrar oyuna katılmaya çalışabilir. Bu noktada hiçbir fikrim yok “ diyerek, yeni bir sezonun gelmesi halinde hikayenin nasıl bir yol izleyeceğinden emin olamadığını söyledi.