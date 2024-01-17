Reissad Studios tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen Bodycam'e erken erişim için kayıtlar açıldı. İsmini polislerin de üzerlerinde taşıdıkları kameralardan alan oyun, FPS türünde olacak.

Unreal Engine 5 ile yapılan oyunların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni oyun motoruyla dikkat çekici bir oyun geliştirmeyi amaçlayan firmalar arasında yer alan Reissad Studios, first person shooter türündeki oyunu Bodycam için erken erişim kayıtlarını resmî olarak başlattı. Oyuna erken erişim talep etmek ise oldukça kolay.

Bodycam nasıl bir oyun?

Bodycam, geliştiricisi tarafından "ultra-gerçekçi çok oyunculu" bir oyun olarak adlandırılıyor. Unreal Engine 5 ile gelen son teknolojilerin kullanıldığı yapımda oldukça hızlı şekilde mücadele ediliyor.

Bodycam erken erişime nasıl katılabilirsiniz?

Bunun için ilk yapmanız gereken şey, oyunun burada bulunan sayfasına gitmek. Eğer Steam hesabınız yoksa bir adet ücretsiz Steam hesabı edindikten sonra yapmanız gerekenler oldukça basit. Sayfada aşağı inerek, "Bodycam Playtest Testine Katılın" ibaresinin sağ altında yer alan yeşil renkli "Erişim Talep Et" düğmesine basın. Çıkan bildirim kutusunda da "Erişim Talep Et"i seçin. Oyuna erken erişim için kabul edildiğinizde bir mail ile bilgilendirileceksiniz.

Oyunun ilk resmî erken erişim oynanış testleri 21 Ocak'ta TSİ saat 02.00'de gerçekleştirilecek.

Bodycam Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi 64 bit Windows 10/11 İşlemci AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-9700K Bellek 8 GB Ekran Kartı AMD Radeon RX 5700 (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB) Ağ Genişbant İnternet Bağlantısı Depolama 30 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD tavsiye edilir

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