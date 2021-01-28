Geçtiğimiz senelerde 2 kazaya karışan Boeing 737 Max'e, gerçekleştirilen iyileştirmelerin ardından Avrupa'da uçuş izni verildi. EASA, bu süreçte Boeing'in 4 kriteri yerine getirmesini istemişti.

Geçtiğimiz senelerde arka arkaya gerçekleşen uçak kazalarının ardından kroniksel bir sorunu olduğu tespit edilen ve pek çok ülkeden uçuş yasağı olan Boeing 737 Max'ler, uzun süren çalışmaların sonrasında yeniden uçuşlara başlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD'de onay almayı başaran yolcu uçağı, şimdi de Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) onay almayı başardı.

Hemen hemen 2 yıldır gökyüzünde göremediğimiz Boeing 737 Max'ler, firmaya büyük ölçekte zarar vermişti. Bu süreçte sorunları giderilen ve bu kadar üzerinde durulduğu için belki de dünyanın en güvenilir uçaklarından biri olduğu ifade edilen Boeing 737 Max'ler, EASA'nın kontrollerinin ardından Avrupa'dan da onay almayı başardı.

4 kriter yerine getirildi

Boeing 737 Max'lerin tekrar gökyüzüne çıkabilmesi için Boeing'den 4 kriteri yerine getirmesini isteyen EASA, bu uzun süreli sürecin ardından onayı verdi. EASA'nın istediği ve Boeing tarafından başarıyla gerçekleştirilen kriterler şu şekilde:

Boeing 737 Max'in karıştığı iki kaza da yeterinde anlaşıldı.

Boeing'in yaptığı tasarım değişiklikleri onaylandı. Bu değişikliklerin tüm uçaklara entegre edilmesi zorunlu tutuldu.

EASA tarafından bağımsız bir şekilde yürütülen tasarım incelemesi tamamlandı.

Boeing 737 Max ekipleri doğru bir şekilde eğitildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan EASA Başkanı Patrick Ky, yapılan kapsamlı analizlerin ardından 737 Max'in yeniden hizmete dönebileceğine karar verdiklerini söyledi. Verilen kararda herhangi bir siyasi ya da ekonomik bir baskının olmadığının altını çizen Ky, gerekli testleri herhangi bir aracı kurum olmadan doğrudan kendilerinin gerçekleştirdiklerini söyledi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle 737 Max'lerin uçuşları aksayabilir

Boeing 737 Max'in uçuşlara başlamasının ardından da kontrollerine devam edeceklerini söyleyen EASA, koronavirüs pandemisi nedeniyle 737 Max'lerin yeniden uçuşlara başlamasının zaman alabileceğini belirtti.