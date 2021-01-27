Boeing'in uzun zamandır havalanamayan 737 Max-8 serisinden sonra kendisini affettirmeyi ve yeniden durumunu düzeltmeyi hedeflediği uçağı 777X'in çıkış tarihi ertelendi.

Bir dönem uçak pazarının lideri durumunda bulunan Boeing için işler, üst üste kaza yapan 737 Max-8 serisi uçakları ile bir anda kafa üstü çakılmıştı. Pek çok ülke bu uçakların uçuşuna izin vermemişti.

Boeing de bir yandan bu uçakları yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalışırken bir yandan da yeni amiral gemisi uçakları 777X'i geliştiriyordu. İlk uçuşunu 2020'nin Ocak ayında yapması planlanan ancak gecikme yaşayan firma, şimdi de uçakların çıkış tarihini 2023 yılına kadar ertelendi.

Boeing'in derdi bitmek bilmiyor

Beoing, 777X serisinin 2023 yılından önce teslim edilemeyecek olmasının nedenleri arasında pandemi nedeniyle yaşanan üretim sıkıntıları, azalan talep ve artan sayıdaki yeni sertifika gereksinimlerini gösterdi. Bu nedenlerle uçakların üretimi aksamış durumda.

Çift motorlu bu uçak ilk olarak 2020 Ocak'ında Washington'daki Paine Field Havaalanından havalanmıştı. Test amaçlı olarak geliştirilmiş olan dört prototip uçak hala göklerde yolculuk etmeye de devam ediyor. Bu uçuşlarda amaç, uçakları olabildiğince zorlayarak sertifikaları almayı da kolaylaştırmak.

Boeing 777X, meşhur 777 serisinin yeni nesildeki ilk versyionu olacak. 1990'lardan bu yana havada olan bu seri, en büyük havayolu firmaları tarafından da sıklıkla tercih ediliyordu. Daha uzun kanatları ve daha güçlü motorlarıyla daha çok yolcu taşıyabilen uçak çok popüler olmuştu.

777X türünün en büyük örneği

İlk uçuşu için piste çıktığı anda 777X en büyük çift motorlu jet uçak unvanına da kavuşacak. Boeing bu önemli uçağı 2020 yılına yetiştirmek için elinden geleni yaptıysa da piyasa ve dünya şartları bu uçakların ertelenmesine neden oldu.

777X aslında menzil anlamında serinin diğer uçaklarından çok daha üstün değil ancak yakıt verimliliği ve artan yolcu kapasitesi bu uçakları öne çıkarıyor. Yeni uçakların uçuş maliyetleri daha önceki versiyonlardan %10 daha düşük oluyor.