Boeing 747'nin Bugüne Kadar Yaptığı En Kısa Uçuş Gerçekleşti

Gökyüzüne 50 yıldır hükmeden Boeing 747, bu kez ününü kazanmasını sağlayan uzun uçuşlarıyla değil en kısa uçuşuyla gündeme geldi. British Airways filosundan emekliye ayrılan 25 yıllık bir Boeing 747, model tarihinin en kısa uçuşunu gerçekleştirdi.

Havacılıkla ilgilenseniz de ilgilenmeseniz de Boeing’in efsane uçağı 747’yi mutlaka duymuşsunuzdur. ‘Queen of the Skies (Gökyüzünün Kraliçesi)’ olarak da anılan bu müthiş jumbo jet, genellikle uzun süreli uçuşlarda kullanılır ve inişi ile kalkışı sırasında herkesin dikkatini kendisine çekmeyi başarır.

Filosunda 34 adet Boeing 747 modeli bulunduran İngiltereli merkezli havayolu firması British Airways ise bu ikonik uçaklardan birisine emeklilik hakkı verdi. Havayolunun bünyesinde 25 yıl boyunca faaliyet gösteren bir Boeing 747, emekliye ayrılışında uçak için bir rekoru da kırmayı ihmal etmedi.

Yolculuk sadece 6 km idi:

BA9172 uçuş numarasını taşıyan Boeing 747, Cardiff’ten emekliye ayrılacağı St. Athan’a yolculuk yaptı. Bu yolculuğun mesafesi yalnızca 6 kilometreydi. Cardiff’ten kalkış yapan emektar 747, kalkışından yalnızca 21 dakika sonra St. Athan’a teker koydu.

Böylece 1995 yılından bu yana gökyüzüne hâkim olan bir Boeing 747 daha emekliliğe ayrıldı. Uçağın son ve en kısa uçuşu, tabii ki de ticari bir uçuş değildi. Emekliliğine ayrılmak üzere havalanan Boeing 747'nin içinde herhangi bir yolcu bulunmuyordu.

Uçak neden emekliliğe ayrıldı?

British Airways, Boeing 747’nin en önemli kullanıcılarından biri fakat şirket, 2024 yılına kadar yaşlanan tüm Boeing 747’lerini emekliye ayırmayı planlıyor. Bu kapsamda 2021 yılına kadar havayolunun bünyesindeki 747’lerin yarısı emekliye ayrılmış olacak.

Tabii ki uçakların emekliye ayrılmasının arkasında da bir neden bulunuyor. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde tam 73 adet yeni uçağı filosuna katacak. Bu yeni uçakların arasında Airbus’ın A350’si ve Boeing’in 787’si de bulunuyor. Böyle bir yenileme yapmak ise British Airways’e 6,5 milyar pound’a (48 milyar 83 milyon 838 bin TL) patlamış.

Yani anlayabileceğimiz üzere havayolu şirketi, filosunu baştan aşağı yenilemek istiyor. Bu kapsamda da yıllarca müşterilerine hizmet veren uçaklarını emekliye ayırıyor.