NASA ile Boeing'in dün gece gerçekleşmesi beklenen uzay görevi, Atlas V roketindeki sorun nedeniyle ertelendi. Yeniden fırlatma için bir tarih açıklanmadı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir Boeing ortaklığında bir uzay görevi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bu bağlamda; Boeing Starliner olarak isimlendirilen bir kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşıyacak, bu da Boeing için bir ilk olacaktı. Ancak geçtiğimiz gece gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, ne yazık ki beklenildiği gibi gerçekleşmedi.

Boeing Starliner kapsülü, Atlas V isimli bir roket ile fırlatılacaktı. 2002'den beri kullanılmakta olan roket, yüzde 100 başarı oranına sahipti. Ancak bu kez durum değişti. Uçuşa dakikalar kala yapılan incelemede, Atlas V'in valflerinde sorun tespit edildi. Hâl böyle olunca fırlatmanın ertelenmesine karar verildi.

Yeni fırlatma tarihi açıklanmadı

NASA ile Boeing, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda yeni bir fırlatma tarihi açıklamadılar. Ancak bu fırlatmanın bugün veya 10 Mayıs Cuma günü gibi yakın bir gelecekte yeniden denenmesi bekleniyor. Yeni fırlatma tarihi, ekiplerin valf sorununu çözme hızlarına bağlı olacak. NASA, konuyla ilgili yeni bir açıklama yapacaktır.

Boeing Starliner fırlatması, uzay taşımacılığı sektörü için kritik önem arz ediyor. Çünkü bu fırlatma ile Boeing, artık resmen SpaceX'in rakibi hâline gelmiş olacak. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bir an önce başarılı bir fırlatma yapılması gerekiyor. Bakalım bu fırlatma ne zaman gerçekleşecek.