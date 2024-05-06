SpaceX, "Polaris Dawn" misyonu kapsamında uzay yürüyüşü yapacak astronotların giyeceği giysileri tanıttı. Yüksek teknoloji giysiler, ölçeklenebilir yapısı ile dikkat çekmeyi başaracak.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki uzay taşımacılı şirketi SpaceX, çok yakında yepyeni bir işe imza atacak. Şirket, "Polaris Dawn" misyonu kapsamında uzaya özel bir insanlı yolculuk gerçekleştirecek. Uzaya gönderilecek astronotlar, bu yolculuk sırasında bir uzay yürüyüşü de yapacaklar.

SpaceX, bu özel görev için özel elbiseler de üretti. "EVA" olarak isimlendirilen elbiseler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kullanılan elbiselerden biraz daha farklı. Gelişmiş özelliklerle donatılan uzay giysilerinin astronotlara avantajlar sağlaması bekleniyor.

SpaceX'in yeni uzay giysileri böyle görünecek:

SpaceX'in yeni uzay giysisi, dikkat çekici özelliklerle donatıldı. Bu giyside kullanılan son teknoloji kask, bir ekrana ve kameraya sahip olacak. Astronotların uzayda rahatça yürümesini sağlayacak sistemlerle donatılan giysi, ISS'tekiler gibi bir sırt çantası içermeyecek. SpaceX, güç, hava ve soğutma gibi yaşam destek sistemlerini giysinin içine gizlemeyi tercih etti. Böylelikle SpaceX'in EVA'sı, ölçeklenebilirlik açısından daha yetenekli olacak.

Polaris Dawn misyonu, Dünya'dan yaklaşık 700 kilometre yüksekte gerçekleştirilecek. Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan amatör astronotlar, süreç devam ederken birkaç saatlik bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecekler. SpaceX, bu uzay yürüyüşü sırasında EVA'nın özelliklerini test etmiş olacak.

SpaceX EVA için hazırlanan tanıtım videosu: