Boğaziçi Üniversitesinin ilk ve tek robot yarışması Boğaziçi Robot Kupası (BROCUP) 5 farklı kategorisiyle 14 - 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından bu sene ilk kez düzenlenecek olan Boğaziçi Robot Kupası (BROCUP), hem ödüllü bir yarışma hem de birbirinden keyifli ve eğitici etkinliklerle katılımcılarını bekliyor.

14-15 Mayıs tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Çimler'de gerçekleşecek olan etkinlikte öğrenciler tasarlayıp geliştirdikleri robotlarıyla yarışmaya katılabilecek; herkesin yararlanabileceği paneller, workshoplar ve deneyim alanlarıyla 2 gün boyunca verimli bir etkinlik geçirecek.

Yarışmanın kazananlarını ve katılımcıları pek çok ödül bekliyor!

BROCUP, toplamda 5 farklı kategoride gerçekleşecek. ''Sumo'', ''Çizgi İzleyen'', ''Labirent'', ''Serbest Kategori'' ve ''FPV Drone'' kategorilerinde yarışacak olan takımlar, konser-tiyatro biletleri, sınırlı katılımcıyla gerçekleşen özel eğitimler, danışmanlık ödülü ve daha birçok sürpriz hediyelerin yanında para ödülü de kazanacak.

Etkilikte birinci olan takımlar 2000 TL, ikinci olan takımlar 1500 TL ve birinci olan takımlar ise 750 TL'lik ödüllerin sahibi olacak. Eğer siz de ister yarışmacı ister katılımcı olarak yer almak ve etkinliğin tadını çıkarmak istiyorsanız buraya tıklayarak etkinliğin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.