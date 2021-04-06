Boğaziçi Sales Challenge'a Başvurular Sona Ermek Üzere

Satış alanında profesyonel bir kariyer düşünenlerin mutlaka katılması gereken bir etkinlik olan Boğaziçi Sales Challenge için kayıtlar sona ermek üzere. Etkinliğin gerçekleştirileceği tarih ise 17-18 Nisan.

Türkiye'nin ilk ve tek satış yarışması Boğaziçi Sales Challenge için son başvuru tarihi 7 Nisan. Satış alanında kariyer hedefleyen ve satışı bizzat deneyimlemek isteyen öğrencilerin buluşma noktası olan Boğaziçi Sales Challenge, 17-18 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Evyap, Eti ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin case sponsorluğunda gerçekleşecek bu etkinlikte, yarışmanın yanı sıra 17 Nisan’da birbirinden farklı satış workshopları da katılımcıları bekliyor olacak. Birinci gruba 1500 TL, ikinci gruba 1000 TL şeklinde para ödülleri; Sailnation.co'dan Adalar gezisi ve daha fazlasını kazanırken “profesyonel satışı” deneyimlemek istiyorsan 2 kişilik grubunu kurarak yarışmaya katılabilirsiniz. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma hakkında detaylı bilgi almak ve etkinliğe başvurmak için bsc.ikboun.net sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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