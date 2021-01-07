Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından düzenlenen "Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi", 9-10 Ocak tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi, savunma sanayinin önde gelen şirketleri ve iş insanlarıyla üniversite öğrencilerini bir araya getirerek öğrencilerin kariyer planlarına başka bir perspektiften yaklaşmasına yardımcı olmayı, aynı zamanda savunma sanayi alanında en yeni gelişmeleri ve iş olanaklarını masaya yatırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 300 kişilik bir katılımcı kitlesi ile gerçekleştirilecek olan etkinlik, devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte şirketlerin tanıtımlarını yaptığı ve savunma sanayi sektöründen bahsettiği sunumlar da gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayi sektörü ile ilgili pek çok sorunun cevaplarını bulacağı ve 9-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Boğaziçi Savunma Sanayi Zirvesi’nin biletlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için savunmasanayizirvesi.boun.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz