Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine Yeni Rektörler Atandı

Resmî gazetede yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Rektörlüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan isim ise tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı ve resmiyet kazandı. Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversite Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr Mustafa Kurt atandı.

Yeni Rektörler

Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör olarak atanan Prof. Dr Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversite’nden fizik dalında lisans yapmış, ardından fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini almış bir araştırmacı. Kendisi aynı zamanda 1993-1994 yılları arasından Stanford Üniversite’nde “Optik Haberleşme” alanında çalışmalar yaptı. İnci, daha önce Boğaziçi Üniversitesi’nde Fizik Profesörlüğü yaptı ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.

Marmara Üniversite’ne Rektör olarak atanan Prof. Dr Mustafa Kurt ise lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi’nde aldı. 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında İngiltere’de bulunan Kurt, daha önce Marmara Üniversitesi’nde birçok alanda yöneticilik yapmış bir isim. Kendisi bilgisayar destekli tasarım ve imalat, topoloji analizi ve makine elemanları gibi birçok konuda araştırmalar yapmış ve çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır.

Özellikle Prof. Dr Mehmet Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanması, öğrenciler tarafından büyük tepki çekti.