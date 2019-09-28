BoJack Horseman’ın Final Sezonunun Fragmanı Yayınlandı

Netflix’in sevilen yetişkin animasyon dizisi BoJack Horseman, 6. sezonu ile birlikte izleyicilerine veda edecek. İki kısımda gelecek olan yeni sezonun fragmanı Netflix tarafından yayınlandı.

Netflix’in en eski ve en başarılı orijinal dizilerinden birisi olan BoJack Horseman, altıncı sezonuyla birlikte izleyicilerine veda edecek. Netflix, BoJack Horseman’in final sezonunu ikiye böleceğini ve ilk parçanın önümüzdeki ay yayınlanacağını duyurdu. Dizinin final bölümüyle ilgili bir fragman ise bugün yayınlandı.

BoJack Horseman, Ağustos 2014’te Netflix’te yayınlanmaya başlayan bir yetişkin animasyon dizisi. Raphael Bob-Waksberg’ün yaratıcısı olduğu dizi, 90’larda “Horsin Around” isimli bir diziyle ünlenen oyuncu Bojack’in kariyerine ve çevresindeki olaylara odaklanıyor. Will Arnett‘ın BoJack karakterini seslendirdiği dizide, Amy Sedaris, Alison Brie, Aaron Paul ve Paul F. Tompkins gibi isimler de seslendirme kadrosunda yer alıyor.

Final sezonu 25 Ekim'de başlıyor

Netflix’in yayınladığı BoJack Horseman’in 6. sezonun fragmanı, dizinin hayranlarına son sezonda ne görecekleri hakkında bilgiler veriyor. Fragmanda Mr. Peanutbutter’ın potansiyel ruh hali değişikliklerinin yanı sıra, BoJack’in hayatına da odaklanıyor. Prenses Carolyn, bir bebeğe ebeveynlik yapmakta zorlanıyor ve Todd annesine dair bazı haberler alıyor. Tüm bu bilgiler bir mektupla anlatılıyor. Dizinin final sezonunun ilk kısmı 25 Ekim’de gösterime girecek. Son sezonun ikinci kısmı ise 31 Ocak’ta Netflix’e gelecek ve dizi hayranlarına veda edecek. Sekizer bölüme ayrılacak olan 6. sezon, toplam on altı bölümden oluşacak.

BoJack Horseman 6. sezon fragmanı:

Netflix, son zamanlarda sadece BoJack Horseman’in finalini duyurmadı. Netflix, haziran ayında Orange dizisinin final sezonu için bir fragman yayınlamıştı. Bu ayın başında da GLOW dizisinin dördüncü sezonun final sezonu olacağını açıklamıştı.