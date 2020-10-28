Amazon’un Prime Video üzerinden ilk aşamada ABD ve bazı ülkelerde yayınladığı Borat 2 filmi, açılış haftasında 10 milyonlarca izleyiciye ulaştı. Film, ülkemizde ise hala yayınlanmadı.

Amazon Studios tarafından yayınlanan ve ünlü komedyen Sacha Baron Cohen’in 2006 yapımı Borat filminin devamı niteliğinde olan Borat Subsequent Moviefilm’in açılış hafta sonu sonuçları açıklandı. Amazon Studios’un yaptığı açıklamaya göre, Borat Subsequent Moviefilm, açılış hafta sonunda “büyük katılım ve “on milyonlarca” izleyiciye ulaştı.

Amazon; dizi, belgesel veya filmleri için görüntüleme verilerini çok nadiren açıklıyor, ancak şirket 2’inci Borat filmi bu konuda ufak bir istisna oluşturdu. Cohen’in ünlü kurgusal karakteri olan Borat Sagdiyev, ilk kez “Da Ali G Show” isimli programda ortaya çıkan Kazak gazeteci ve televizyon muhabiriydi.

Canlı yayınlarda 1 milyon izleyiciye ulaşıldı

Bu yeni filmle birlikte Cohen, milyonlarca Borat hayranıyla etkileşim kurmak için Facebook ve Twitch’te canlı yayın yaptı. İki platformda da 1 milyon izleyici aşan Cohen, karakterin hâlâ ne kadar popüler olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke da yeni film ile ilgili yaptığı açıklamada “Borat 2; özünde, histerik, hicivsel bir bakış açısıyla görülen baba - kız ilişkisi ve kadının güçlenmesinin iç açıcı hikayesi” dedi. “Küresel olarak destek amaçlı yayınlanan filmin muazzam lansmanı bize gösteriyor ki dünyanın her yerindeki müşterilerimizin eğlenceli içerikler istediği açık” diyen Sacha, Cohen’in en çok beğenilen filmlerinden birini ustaca geliştirdiklerini söyledi.

Filmin hakları için yüklü miktarda para harcandı

Deadline’a göre Amazon’un Borat Subsequent Moviefilm için önemli açıklamalar yapmasının ardında, film için yüklü miktarda harcama yapmaları yatıyor. Borat Subsequent Moviefilm, 23 Ekim’de ABD ve bazı başlı ülkelerde Amazon Prime üzerinden yayınlandı. Ülkemizde ise hâlâ yayınlanmadığını söyleyelim. Filmin ülkemizde ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.