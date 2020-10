Ünlü aktör Sacha Baron Cohen, Borat karakteri için bir Twitter hesabı açtı ve hedef tahtasına ABD Başkanı Trump'ı oturttu. Cohen, özellikle Trump'ın COVID-19'a karşı tepkiyle dalga geçti.

Sinema dünyasının en aykırı isimlerinden bir tanesi olan ve 2006 yılındaki Borat ya da tam adıyla Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan ile adını geniş kitlelere duyuran Sacha Baron Cohen, yine dikkatleri üstüne çekecek bir hamle yaptı.

Ünlü aktör, Borat karakterini Twitter'a taşıdı. Hesabını 9 Ekim'de oluşturan Cohen, hesabında ise hedef tahtasına ABD Başkanı Donald Trump'ı oturttu. Cohen'in en çok alaya aldığı nokta, Trump'ın COVID-19 salgınına karşı tepkisi oldu.

Borat, Trump'a karşı

(Trump haklı, içeride öldüğünü bildikleri için hastanenin dışında kendisine destek veren binlerce insan var)

Trump'ın daha önce koronavirüs ile mücadele için yaptığı ilginç açıklamalara atıfta bulunan Cohen "Trump o kadar güçlü ki hayatta kalmak için çamaşır suyu içmesine gerek kalmadı" dedi. Trump, yaptığı bir açıklamada koronavirüsle mücadelede dezenfektan içilmesini önermiş ve 3 kişi dezenfektan içerek hayatını kaybetmişti.

(Trump, hastaneyi daha erken terk edebilirdi ancak kendisi kibar birisi ve COVID'in hislerini incitmek istemedi)

Ayrıca ABD'deki ölüm oranlarına atıfta bulunan Cohen, "Başkan Trump, gerçek bir lider. 200 binden fazla Amerikan deneğinden daha güçlü olduğunu kanıtladı!" ifadelerini kullandı. Cohen, ayrıca Borat'ın devam filminin tanıtımı olarak "İsrail'deki Wuhan'da" çıkan yeni bir virüsten bahsettiği videosunu yayınladı.

(Trump, 20.000 destekçisine oldukça güçlü bir mesaj verdi ve ondan aldıkları şeyi yaymaları için topluluklarına gitmelerini istedi)

Sacha Baron Cohen'in yine başrolünde yer alacağı yeni Borat filmi ya da tam adıyla Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to America Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, 23 Ekim'de Amazon Prime'da izleyicisiyle buluşacak.