Gearbox, Borderlands 4'ün Resmi Fragmanını Paylaştı

Gearbox Software, Gamescom'un açılış gecesinde Borderlands 4'ün resmi fragmanını yayımladı.

Oyun dünyasının en önde gelen etkinliklerinden olan Gamescom, bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinliğin açılış gecesinde Gearbox Software, çok sevilen shooter serisi Borderlands 4'ten ilk resmi fragmanını paylaştı. Fragmandan yeni oyun hakkında çok da fazla bilgi edinemiyoruz ancak serinin gelecek yıl kaldığı yerden devam edeceğini anlayabiliyoruz.

Gearbox, oyunun bilgisayarlarda, PlayStation 5'te, Xbox Series X ve S'te 2025 yılında oynanabileceğini duyurdu. Oyunun çıkış tarihi kesin olarak belli değil ancak oyunseverler şimdiden oyunu istedikleri platformda istek listelerine ekleyebiliyorlar. Gearbox, tanıtım için "Tarihe gizemli uzaylı hazinelerini arayan, görüş alanındaki herşeyi vuran efsanevi Vault Avcısı olarak geçmek için gerekenlere sahip misin?" ifadesini kullandı.

Borderlands 4, 2025 yılında gelecek

Bu fragmanda oyunun hikâyesi ya da yeni özellikleri hakkında pek bir açıklama yapılmıyor olsa da, fragmanda gördüğümüze göre gezegenler çarpışacak ve oyuncular, daha önceki oyunlarda keşfettikleri gezegenleri yeniden ziyaret edebilecekler gibi duruyor.

Serinin son oyunu olan Borderlands 3, 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. Serinin sinema uyarlaması ise beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Gearbox'ın çatı şirketi olan Embracer Group, 460 milyon dolara Take-Two tarafından satın alınmıştı.

Gearbox Software şu ana kadar gelişim aşamasında olan 6 oyun duyurdu. Bu oyunlar arasında Borderlands 4 ve Homeworld gibi yapımlar yer almıştı. Borderlands 4 duyurusu, diğer oyunlar için de cesaret verici oldu.