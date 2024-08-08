Borderlines'ın oyun serisi ne kadar başarılıysa filmi de bir o kadar başarısız olmuşa benziyor.

Kendine has bir tavrı olan Borderlans serisi, 2K gibi başarılı bir stüdyonun en başarılı oyun serisi konumunda bulunuyor. Borderlands 2 ise firmanın çıkardığı ve bugüne kadar en çok satan oyun olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Borderlans serisinin gerek oyun içi sahneleri gerekse tanıtımları her zaman için de çekiyor. Hâliyle serinin hayranları da yıllardır bir Borderlands filmi bekliyor.

Kadrosunda Jamie Lee Curtis, Cate Blanchette, Kevin Hart ve Jack Black gibi isimlerin yer aldığı Borderlands filmi, Rotten Tomatoes'taki eleştirmenlere göre sınıfta kalan bir yapım.

O kadroyla %0 geldi

Filmin kadrosunda önemli yıldızlar bulunmasına ve yapıma ciddi bir bütçe harcanmasına rağmen Borderlands filmi, Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden az puan bile alamadı, doğrudan hiç puan verildi. Filmin eleştirmenlerden aldığı not %0 oldu.

Burada bazı önemli noktalara da dikkat etmek gerekiyor. Film çok fazla eleştirmen tarafından izlenemedi. Bununla beraber, bir bilgisayar oyunundan uyarlanmış olup da Rotten Tomatoes eleştirmenlerinin beğendiği yapım sayısı da oldukça az. The Super Mario Bros. da Rotten Tomatoes'ta şu anda %59'da olmasına rağmen gişede milyar doları aşmayı başarmasıyla dikkat çekiyor.

Borderlands filmi hakkında düşünceleriniz neler? Bu filmi sinemada izler misiniz yoksa yayın platformlarına gelmesini mi beklersiniz?