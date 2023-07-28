Marvel Sinematik Evreni'nin yeni dizisi Secret Invasion, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Beklenenleri veremeyen yapımın finali, Rotten Tomatoes'ta Marvel için utanç verici bir puan alarak rekor kırdı.

Marvel hayranlarının büyük heyecanla beklediği yeni dizi Secret Invasion, geçtiğimiz haziran ayında Disney+’ta yayınlanmaya başlamıştı. Marvel Sinematik Evreni’nde yeni bir dönem başlatan yapım, şekil değiştiren Skrull’arın Dünya’ya sızmasını konu ediniyordu.

Secret Invasion, 26 Temmuz; yani geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan 6. bölümüyle final yaptı. Ancak yapım, beklenenleri veremezken hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden pek olumlu yorumlar almadı. Öyle ki dizinin Rotten Tomatoes puanları adeta yerlerde süründü. Final bölümü ise bu konuda bir rekor kırdı.

Secret Invasion finali, Rotten Tomatoes’da en düşük puanı alan Marvel yapımı oldu

Genel puanlamalara baktığımızda dizinin eleştirmenlerden %56, izleyenlerden ise %59 alarak aşağıda kaldığını görüyoruz. Dizinin bölümlerinin, Rotten Tomatoes’taki puanları ise çok daha kötü. İlk ve ikinci bölüm %50 civarlarında puan alırken üç ve dördüncü bölüm %38 gibi çok düşük bir seviyede kaldı. Beşinci bölümle ise %50’ye tekrar çıktı.

Ancak sezon finali olan altıncı bölüm, izleyenlerin sabrını taşıran son damla oldu. Bölüm, %10 puanda kalarak Marvel için utanç verici bir rekor kırdı. Puan, “Home” isimli bölümü Rotten Tomatoes’ta en düşük puanı alan Marvel projesi yaptı. Bu, Ant-Man and the Wasp Quantumania, Eternals gibi sevilmeyen Marvel filmlerinden de düşük.

Spoiler’a girmeden konuşacak olursak Secret Invasion, oldukça popüler bir karakteri öldürerek hayranları kızdırdı. Öte yandan çok sevilen karakterlerden birinin uzun bir süredir şekil değiştiren bir uzaylı olması da pek olumlu karşılanmadı.