Take-Two, Embracer'ın satmaya hazırlandığı Gearbox Software'i satın alan firma oldu. Dev anlaşma ile birlikte yeni oyunlar da açıklandı.

Embracer, son dönemde bünyesinde bulunan stüdyoları âdeta akşam pazarına çıkmış gibi birer ikişer satmaya devam ediyor. Son olarak iki hafta önce Saber'ı satan firma, şimdi de Gearbox Software'i elden çıkardı. Take-Two, Teksas merkezli stüdyoyu 460 milyon dolara satın aldı.

Bundan yalnızca üç yıl önce 1,3 milyar dolara Embracer'a geçen Gearbox'un el değiştirdiği bedel düşmüş gözükse de bu anlaşmaya "belirli üçüncü-parti yayınlar ve alıcının kendi işletmesi için gereksiz gördüğü diğer varlıklar" bu anlaşmaya dahil edilmeyecek. Gearbox, Tribes of Midgard, Remnant II, Hyper Light Breaker gibi oyunları üçüncü parti olarak yayımlıyor.

Borderlands da resmîleşti

Anlaşmada ödeme, 460 milyon dolar değerinde Take-Two hissesi ile yapıldı. Satın almanın Haziran ayından önce tamamlanması bekleniyor. Sonrasında da Gearbox tarafından geliştirilen oyunlarda 2K logosu yer almaya devam edecek.

Gearbox'un yeni sahibi olan Take-Two, geliştiricinin yeni dönemdeki yol haritası hakkında da açıklamalarda bulundu. Şu anda farklı gelişim aşamalarında olan altı yapım bulunuyor. Bunların beşi ise devam oyunları ve aralarında Borderlands ve Homeworld serilerinden oyunlar da yer alıyor. Homeworld 3, Mayıs ayında piyasaya çıkacak. Öte yandan yeni Borderlands oyunu da ilk defa doğrulanmış oldu.

Take-Two, yeni projeler ve var olan markaların devam oyunları için de oldukça hevesli. Firmadan gelen açıklamalarda gelecekte yeni projeler için Gearbox'ın Take-Two'nun kaynaklarına erişebileceği de belirtildi.