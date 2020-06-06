Borsa İstanbul 100 endeksi, 13 gün boyunca yükselmesini sürdürerek tarihinin en uzun yükselme sürecine imza attı. Borsanın bundan önceki en uzun rallisi ise 12 gün sürmüştü.

İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde vatandaşlar, borsaya yoğun bir ilgi duymaya başladı. Bu ilginin sonucu olarak borsa, sadece Mayıs ayında 80.000 yeni bireysel yatırımcı kazanmış oldu ve bu sayede toplam bireysel yatırımcı sayısı 1.5 milyonu aştı. Bu sayede, Borsa İstanbul'da en değerli 100 şirketin işlem gerçekleştirdiği BİST 100 endeksi 15 Mayıs tarihinde başlayan ve dün kapanışa kadar gerçekleşen sürede 13 gün üst üste yükselerek rekor kırmış oldu. Bundan önce BİST 100 endeksinin en uzun rallisi, 1993 yılındaki 13 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar süren 12 günlük süreçti.

Bankaların mevduat üzerinde uyguladıkları faizler, enflasyon değerlerinin altında zor zamanlar yaşarken, altın ve döviz alımında da kambiyo vergisi 5 kat arttırılmıştı. Mayıs ayında yıllık enflasyon %11.39 değerlerine kadar yükselirken, bankaların sağlamış olduğu ortalama net mevduat faizleri ise %6.25'e kadar gerilemişti. Bu nedenle tasarruf sahibi vatandaşlar, mevduatın faiz getirisinden pek memnun değildi.

Borsada yatırımcı patlaması yaşandı:

Geçtiğimiz ay yapılan kambiyo vergisindeki artıştan dolayı, Dolar, Euro veya altın alımı %1 değerinde daha pahalı hâle gelmiş oldu. Bu nedenle döviz tevdiat hesapları, vergi artışından önce 2.9 milyar dolar artış göstermiş olmasına rağmen, vergi artışından sonra hesaplar yatay seyretti. Mevduat faizlerindeki hızlı düşüş ve borsadaki hızlı yükseliş nedeniyle, tasarruf sahibi bireyler alternatif bir gelir arayışına girdi. Bu alternatif getiri arayışı sonucunda birçok birey, hisse senedi piyasasına yöneldi. Türkiye'de şu an borsa yatırımcıları yetişkin nüfusun %2.5'ni oluştururken, Portföy şirketleri tarafından oluşturulan yaklaşık 300 yatırım fonuna da ilginin artmaya başladığı gözlemleniyor. Fakat yatırım yapmak isteyen vatandaşların büyük çoğunluğunun hâlâ bu alternatif yatırım yöntemleri hakkında pek bilgisi yok. Bu nedenle hâlâ büyük bir kesim, düşük faizli banka kredileriyle ev sahibi olmayı düşünüyor.

Fakat her ne kadar bankaların kredi faizleri düşük olsa da, şu an içinde bulunduğumuz süreçte yükselen ev fiyatlarını da dikkate almakta fayda var. Bu konuda Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, vatandaşların iyi bir piyasa araştırması yapmaları gerektiğini söylüyor. Alınacak konutun değeri hesaplanırken, kaç aylık brüt kira gerili elde edileceğini gösteren kira çarpanını da vatandaşların dikkate alması gerektiğini belirtiyor.