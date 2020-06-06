THY, ABD’deki Türkleri Almak İçin Bir Uçuş Daha Düzenleyecek

Türk Hava Yolları, ABD’de yaşayan vatandaşlar için yeni bir tahliye uçuşu daha düzenlediğini duyurdu. İstanbul’a özel olarak düzenlenecek olan seferde kalkış 10 Haziran tarihinde Los Angeles’tan gerçekleştirilecek.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayıla koronavirüs sonrasında farklı ülkelerde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak bulunan vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi işlemleri nisan ayında başlamıştı. Gerçekleştirilen tahliye uçuşlarıyla Türkiye’ye dönmek isteyen birçok vatandaş geri getirilmişti.

İşte bu tahliye uçuşlarından bir tanesi daha gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları (THY), koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 salgını sebebiyle ABD’de kalan Türk vatandaşların Türkiye’ye dönmesi için yeni bir sefer düzenleyecek. Yeni tahliye uçuşu, Los Angeles kentinden 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

ABD’den tahliye için yeni uçuş

Sputnik’te yer alan habere göre Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği yaptığı yazılı açıklamada, ABD’deki Türk vatandaşlarının 10 Haziran tarihinde Los Angeles yerel saatiyle 16.00’da Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a özel uçuş düzenleneceğini duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada bu tahliye uçuşu biletlerinin ABD’deki tüm Türkiye vatandaşları için satışa sunulacağı ifade edildi ve “Bahse konu sefere sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir” ifadeleri kullanıldı. Bilet almak isteyenler ise THY çağrı merkezinden, “[email protected]” adresinden ve THY Los Angeles ofisinden temin edebilecekler.

Ayrıca uçağa alınacak olan yolcular için çeşitli kıstaslar bulunuyor. Uçuş günü COVID-19 belirtileri gösteren ya da daha önce COVID-19 tanısı konulan kişiler uçağa kabul edilemeyecekler. Ayrıca uçağa kabin içi bagajlar da alınmayacak.

Daha önce ABD’den Türkiye’ye 23 Nisan – 24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles’tan; 15 Mayıs’ta New York ve Chicago’dan; 16 Mayıs’ta Houston’dan; 17 Mayıs’ta Miami’den ve 3 Haziran’da Chicago’dan uçuşlar düzenlenmişti.