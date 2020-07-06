Bosch, yeni elektrikli bisikleti eBike Design Vision'ı duyurdu. Şu an için konsept düzeyinde olan elektrikli bisiklet, bir araç bilgisayarı ve ABS fren sistemine sahip. Ayrıca bu elektrikli bisiklet, şehirde ya da zorlu koşullarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Almanya merkezli elektronik devi Bosch, bugün yeni bir elektrikli bisiklet duyurdu. "eBike Design Vision" olarak isimlendirilen bu elektrikli bisiklet, sahip olduğu teknik özellikleriyle alıştığımız modellerden fazlasıyla farklı. Çünkü Bosch'un yeni bisikleti, adeta bir teknoloji harikası olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, sanki gelecek yıllarda bisikletlerin hangi noktaya ulaşacağını gözler önüne sermek istiyor gibi görünüyor.

Bosch tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni elektrikli bisikleti, şu an için konsept halinde. Yani yakın bir gelecekte bu bisikletin pedalına basma ihtimaliniz yok. Ancak bisiklet tutkunlarının bu ürüne hayran kalacakları ve satışa sunulması durumunda yoğun bir ilgi gösterecekleri aşikar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu elektrikli bisikletin detaylarına yakından bakalım.

Karşınızda Bosch eBike Design Vision

Bosch'un yeni elektrikli bisikleti çok amaçlı geliştirilmiş. Yani bir kullanıcı, bu ürünle hem işine gidebilir hem de zorlu koşullarda bu bisikleti kullanabilir. Bosch'un "Nyon" olarak isimlendirdiği ve yıl sonunda seri üretime geçmesi planlanan araç bilgisayarına sahip olan bisiklet, hız ve mesafe gibi detayların takip edilmesini sağlıyor. Bu araç bilgisayarı, Bosch'un elektrikli bisikletini çok daha ileri bir boyuta taşıyor.

eBike Design Vision'ın etkileyici yanı sadece bir araç bilgisayarına sahip olması değil. Öyle ki şirket, bu bisiklete daha çok otomobillerden aşina olduğumuz ABS fren sistemi eklemiş. Bu sistem, frene aniden ve sert bir şekilde basıldığında bisikletin dengede kalmasını sağlarken, frenin basıncını ayarlıyor ve bisikletin arkasının havaya kalkmasını engelliyor. Özel sensörler kullanan Bosch, bisikletin tekerinin kilitlenme ihtimalinin olup olmadığının tespit edilmesini ve bu sistemin devreye girmesini sağlıyor.

Geleneksel bisikletler, kablo karmaşasının olduğu ürünlerdir. Ancak Bosch'un eBike Design Vision modeline baktığımızda fren ya da diğer sistemlere dair kablolar göremiyoruz. Bunun temel nedeni ise Bosch'un elektrikli bisikletindeki tüm ekipmanın bisikletin iskeletinin içerisine yerleştirilmiş olması. Ayrıca şirket, fren kollarını da bisikletin genel yapısı ile uyumlu bir hale getirip kamufle etmiş durumda.

Bosch'un elektrikli bisikletinde dikkat çeken şeylerden bir tanesi de batarya için herhangi bir bölümün ayrılmamış olması. Şirket bu noktada da mantıklı bir çözüm üretmiş ve pili de iskelet içerisine gizlemiş. Elbette bu durum, beraberinde soğutma sorununu da getiriyor ancak Bosch mühendisleri, bu noktada oluşturdukları soğutma kanalını bir tüpe entegre etmişler. Bu tüp, içerisinde pil bulunduruyor ve kullanıcı, istediği takdirde bu pili çıkararak pili şarj edebiliyor.