Ünlü ses şirketi Bose, geçtiğimiz yıllarda artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine güçlü bir yatırım yapmıştı. Gözlüklerle AR'yi birleştirmek isteyen şirket, bu atılımdan vazgeçti. Bose, AR'nin öngördükleri gibi olmadığını belirtti.

Gün geçtikçe arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Gerçekliğin bilgisayar tarafından geliştirilerek artırılması olarak da bilinen AR, geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Bu nedenden dolayı güçlü şirketler bu teknolojiye yatırım yapmayı tercih ediyor. AR teknolojisine yatırım yapan şirketlerden biri olan Bose, şimdiyse henüz AR'nin hazır olmadığını belirterek geri çekildi.

Ses ekipmanı sektöründe güçlü bir konumda bulunan Bose, 2018 yılının ilk aylarında AR teknolojisine 50 milyon dolar ayırdığını açıklamıştı. Sese ekstra bir katman eklemeyi amaçlayan bu artırılmış gerçeklik destekli ses platformu, karşımıza bir gözlük olarak çıkacaktı. Bu son teknoloji gözlük; yol tarifi yapmak, gezdiğiniz müzede bulunan tablo hakkında bilgi sunmak gibi işlevleri bünyesinde barındıracaktı.

Bose, AR teknolojisinin öngördükleri gibi olmadığını belirtti:

Bose, ilginç özelliklere sahip olan Frames adındaki bu gözlük için ön siparişlere başladıktan bir sene sonra henüz AR teknolojisinin henüz hazır olmadığını belirtti. Şirket yetkilisi, yaptığı açıklamada AR teknolojisinin öngördükleri gibi olmadığını belirtti ve "Bu, teknolojimizin planladığımız şekilde ticarileştirilemediği ilk zaman değil ancak bileşenleri Bose sahiplerine farklı şekilde yardımcı olmak için kullanılacak. Bununla iyiyiz çünkü araştırmamız onlar için, bizim için değil" dedi.

Uzun zamandır bu sektörde bulunan Bose, geçtiğimiz aylarda bir gerileme yaşayarak birçok mağazasını kapatmaya karar vermişti. Bu kararın ana gerekçesininse kullanıcıların internet üzerinden alışveriş yapmaya yönelmesi olduğunu belirtmişti. Yaklaşık 250 mağazası bulunan şirket, bunların yarısını kapatarak internet alışverişine yönelmişti.

Bose, AR teknolojisinde ön plana çıkmaya çalışan tek şirket değil. Sektörde zirve adaylarından olan Magic Leap, ilk kulaklığını satışa sunduktan sonra beklenenden az satmasıyla beraber zor zamanlar geçirmişti. Şirketin kurucusu Rony Abovitz, CEO'nun istifa edeceğini ve yeni lider arayışına geçeceklerini duyurmuştu.