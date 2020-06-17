Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bugün yayımlanan yeni bir taslak; arama yapma, konum gönderme ve nesnelerin interneti özelliğine sahip olan tüm cihazların bir IMEI numarasının olması gerektiğini ortaya koyuyor. Ayrıca akıllı telefonlar için de küçük ama etkili bir yaptırımın yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Koronavirüs günlerinde daha da hızlanan dijitalleşme süreci, önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Hayatımızın giderek dijitalleşmesi ile tanıştığımız teknolojilerden bir tanesi de "nesnelerin interneti" olarak da bilinen IoT oldu. Bu durumun yetkililer de farkında ve son açıklamalara göre ilerleyen dönemlerde kahve makinesinden tutun buzdolaplarına kadar her ürünün bir IMEI numarası olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından atılan son adım, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik"te bazı değişiklikler getiriyor. Oluşturduğu yeni taslağı kamuoyunun görüşüne sunan BTK, bu yönetmelikteki değişikliklerle iletişim özelliği olan tüm elektronik nesnelerin, akıllı telefonlardaki gibi IMEI kaydının olmasını zorunlu kılacak.

BTK'nın hazırladığı taslak yürürlüğe girerse, acil durumlarda 112'yi arama özelliği olan ya da konum gönderebilen otomobillerin yanı sıra nesnelerin interneti destekli ürünlere de IMEI zorunluluğu gelecek. Yani bu ürünlerin artık bir kimlik numaraları olacak. IMEI konusunda ürün ayrımı yapmayan BTK, giyilebilir teknolojik ürünlere de IMEI getirmeye hazırlanıyor.

Cep telefonlarına da yeni bir düzenleme geliyor

Akıllı telefonlar için de yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Yeni düzenlemeye göre bir akıllı telefon satın alan vatandaş, eğer bu telefona ait borcunu ödeyemezse, iletişimi kesilecek. Ayrıca 7 yıl boyunca kullanılmayan telefonlar, kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla kara listeye alınacak ve bir daha kullanılamayacak.