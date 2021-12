Boss Baby, 7'den 70'e herkesin izlerken keyif aldığı bir animasyon filmi. Gördüğü ilgi üzerine dizileştirilen bu yapıma benzer Netflix'te birçok seri bulunuyor. Biz de bu serileri sizin için listeledik.

Çocuklar ya da çocuk ruhlu yetişkinler söz konusu olduğunda, Netflix’te izleyebileceğiniz birçok başlık bulunuyor. Hatta bazı Netflix çocuk serileri o kadar kaliteli ki, yetişkinler için prestijli dizilere rakip olabiliyor. Çocuklarınıza yeni kelimeler öğreten, duygularını tanımlamalarına yardımcı olan ve hatta Beatles ve Motown’un müziğiyle tanıştıran birçok çizgi diziyi Netflix’te bulabilirsiniz.

The Boss Baby de tam olarak bu dizilerden biri. İlk olarak ismini filmi ile duyuran The Boss Baby, izleyenler tarafından o kadar sevildi ki, Netflix tarafından biz çizgi diziye dönüştürüldü. Başarıya takıntılı bebeğin, bebek şirketinin başına geçmeye çalışırken yaşadığı maceraları anlatan Boss Baby, 13’er bölümden 4 sezon süren bir dizi haline geldi.

Netflix’te ailenizle ya da çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz hem eğitici hem de eğlenceli birçok çizgi dizi bulunuyor. Biz de bu çizgi dizileri sizler için listeledik.

Boss Baby benzeri çocuk dizileri

Mighty Express

Pijamaskeliler

Troller: Parti Devam Ediyor

DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi

Spirit Özgürce Koşuyor

Süper Öcüler

DC Süper Kahraman Kızlar

Pocoyo

Dünya Üzerindeki Son Çocuklar

Pokemon: Sun and Moon

Octonautlar

Maşa ile Koca Ayı

My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir

Carmen Sandiego

She-Ra ve Güç Prensesleri

Koyun Shaun: Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar

Okul öncesi çocukları hedef alan Mighty Express

Vizyon tarihi: 2020-...

IMDb puanı: 4,9

Yapımcı: Suzanne Bolch, John May, Keith Chapman

Seslendirme: Tyler James Nathan, Aaliyah Cinello, Gracen Daly

Ağırlıklı olarak okul öncesi çocuklar için oluşturulmuş bu çizgi dizi, kendi odak grubunda en sevilen şovlardan biri. 11 dakika süren ve hızlı tempolu bölümleri ile küçük çocuklar için ideal olan bu çizgi dizi, bir grup trenin yaşadıkları maceraları anlatıyor.

Gündüzleri insan, geceleri kahraman Pijamaskeliler

Vizyon tarihi: 2015-...

IMDb puanı: 5,5

Yapımcı: Christian De Vita

Seslendirme: Addison Holley, Kyle Breitkopf, Juan Luis Bonilla

PJ Masks, gündüzleri normal çocuk olan, ancak geceleri kahrama olan ve aile dostu maceralara katılan 6 yaşında üç çocuğun maceralarını anlatıyor. Çocuklarının patlamalı ve şiddet içerikli çizgi diziler izlemesini istemeyen ebeveynler için Pijamaskeliler birebir.

Müzikal bir macera: Troller: Parti Devam Ediyor

https://WE_tGB6Cyz4

Vizyon tarihi: 2018-2019

IMDb puanı: 5,9

Yapımcı: Matthew Ireland Beans, Hannah Friedman

Seslendirme:Amanda Leighton, Sean T. Krishnan, Kevin Michael Richardson

Boss Baby gibi ilk olarak ismini filmi ile duyuran Troller, dizi haline getirilmiş hali Troller: Parti Devam Ediyor ile izleyicilerine müzikal bir macera sunuyor. Çizgi dizinin parlak renkleri ve sevimli tasarımları, Troller’i izlemeyi ve dinlemeyi eğlenceli hale getiriyor.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin devamı niteliğinde DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi

Vizyon tarihi: 2019-...

IMDb puanı: 5,9

Yapımcı: Steve Evangelatos

Seslendirme: Noah Kaye Bentley, Brennley Brown, Zach Callison

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? çizgi film serisinin üzerine, aynı evrende geçen ve hayranların beklentisini karşılayan DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi ile ejderhaların ve vikinglerin dünyasında biraz daha uzun süre zaman geçirebilirsiniz. DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi, ejderhalar tarafından büyütülen ve onların dillerini konuşabilen ikizleri konu alıyor.

Sevilen vahşi atın hikayesi: Spirit Özgürce Koşuyor

Vizyon tarihi: 2017-2019

IMDb puanı: 6,6

Yapımcı: Aury Wallington

Seslendirme: Amber Frank, Bailey Gambertoglio, Sydney Park

Oscar adayı Spirit: Stallion of the Cimarron tarafından ilham alan Spirit Özgürce Koşuyor, tanıdığımız ya da ismine aşina olduğumuz at Spirit’i anlatıyor. Amerika’nın küçük bir Batı kasabasında geçen çizgi dizide, şehirden gelen genç bir kızın arkadaşları ve vahşi at Spirit ile kurduğu bağ ve yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Duygularını ustalaştıran canavarları anlatan Süper Öcüler

Vizyon tarihi: 2017-...

IMDb puanı: 6,6

Yapımcı: Avi Arad

Seslendirme: Ewan Goddard, Nigel Pilkington, Vincent Tong

Süper Öcüler, güneş battığında, bir okul öncesi sınıftaki çocukların canavara dönüşmelerini anlatıyor. Küçük yaşlar için azıcık da olsa korkutucu olabilen bu çizgi dizi, canavara dönüşen çocukların canavar güçlerinin yanı sıra duygularında da nasıl ustalaşacaklarını öğrenmelerini konu alıyor.

Hızlı aksiyon temposu ile DC Süper Kahraman Kızlar

Vizyon tarihi: 2019-...

IMDb puanı: 7,0

Yapımcı: Lauren Faust

Seslendirme: Tara Strong, Kari Wahlgren, Myrna Velasco

My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir’in yaratıcısından DC Süper Kahraman Kızlar, Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Green Lantern, Bumblebee ve Zatana’yı Metropolis Lisesi öğrencileri olarak izleyicilerine sunuyor. 15 dakikadan kısa süren bölümleri ise çizgi diziyi kolay izlenebilir kılıyor. Bölümlerinin kısa olması, aksiyonun temposunu da artırıyor.

Meraklı bir çocuğu konu alan Pocoyo

Vizyon tarihi: 2005-...

IMDb puanı: 7,4

Yapımcı: David Cantolla, Luis Gallego, Guillermo Garcia

Seslendirme: Stephen Fry, Alex Marty, Montana Smedley

Başlangıçta İspanyolca yapılmış, ancak İngilizce olarak seslendirilmiş bu basit animasyon dizisi, 4 yaşındaki meraklı bir çocuğun etrafında dönüyor. Her bölüm, Pocoyo'nun birkaç macerasından oluşuyor bu nedenle dizinin bölümleri nispeten daha uzun.

Kıyamet sonrası bir dünyada: Dünya Üzerindeki Son Çocuklar

Vizyon tarihi: 2019-...

IMDb puanı: 7,5

Yapımcı: Steve Rolston

Seslendirme: Nick Wolfhard, Montse Hernandez, Garland Whitt

Aynı isimli bir kitap serisinden uyarlanan Dünya Üzerindeki Son Çocuklar, zombi kıyametinin ardından, tipik bir banliyöde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğu konu alıyor. Ortaokul arkadaşlarıyla birlikte canavarlarla savaşan ve zamanının çocuğunu ağaç evinde geçiren ana karakterimizin hikayesini izlediğimiz Dünya Üzerindeki Son Çocuklar’ın 2. sezon prömiyeri 17 Nisan’da Netflix’te yapıldı.

Senelerin efsane çizgi dizisi Pokémon: Sun and Moon

Vizyon tarihi: 1997-...

IMDb puanı: 7,5

Yapımcı: Junichi Masuda, Junichi Masuda, Ken Sugimori

Seslendirme: Veronica Taylor, Rachael Lillis, Eric Stuart

Senelerin efsanesi Pokemon da Netflix’te en çok izlenen çizgi dizilerden biri. İlk olarak yayınlanmasının üzerinden 20 seneyi aşkın süre geçmesine rağmen, hala sevenleri ve yeni hayranları tarafından izlenen Pokemon: Sun and Moon, ilgi çekici konusuyla adını ilk kez duyan izleyicileri de kendine çekmeye devam ediyor.

Geleceğin biyologları için Octonautlar

Vizyon tarihi: 2010-...

IMDb puanı: 7,5

Yapımcı: Darragh O'Connell

Seslendirme: Ross Breen, Keith Wickham, Jo Wyatt

Octonautlar, derin deniz keşiflerine katılan sevimli hayvanlardan oluşan bir ekiptir. Sevimli ekip her bölümde yeni bir tür deniz altı yaratığıyla karşılaşıyor ve öğrendikleri hakkında bölüm sonunda bir özet veriyorlar. Deniz altına ve deniz canlılarına ilgisi olan herkesin izleyebileceği Octanautlar, dünyamızda yaşayan deniz altı yaratıklarını konu alıyor.

Konuşan hayvanlar ve maceralar için Maşa ile Koca Ayı

Vizyon tarihi: 2007-...

IMDb puanı: 7,5

Yapımcı: Oleg Kuzovkov

Seslendirme: Boris Kutnevich, Alina Kukushkina, Kaitlyn McCormick

Maşa ile Koca Ayı, Maşa, arkadaşları ve hayvan arkadaşlarıyla birlikte çıktığı maceraları konu alıyor. Çocuklarınız ya da siz Maşa’nın hikayelerini seviyorsanız, Netflix’ten Maşa’nın Ürkütücü Hikayeleri ve Maşa Masallarını da izleyebilirsiniz.

Arkadaşlık hakkında dersler için My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir

Vizyon tarihi: 2010-2020

IMDb puanı: 7,6

Yapımcı: Lauren Faust, Bonnie Zacherle

Seslendirme: Ashleigh Ball, Tara Strong, Tabitha St. Germain

Hepsi farklı ilgi alanları ve yeteneklere sahip altı midillinin konu alındığı My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir, her bölümde arkadaşlık hakkında izleyenlere bir ders veriyor. Sevilen dizi, Netflix’te tam 9 sezona sahip. Böylece izleyicisine dizinin biteceği korkusuna kapılmadan rahat rahat izleyebilme imkanı sunuyor.

İyilik peşinde bir hırsız Carmen Sandiego

Vizyon tarihi: 2019-2021

IMDb puanı: 7,9

Yapımcı: Duane Capizzi

Seslendirme: Finn Wolfhard, Gina Rodriguez, Liam O'Brien

Coğrafya ve tarih hakkında pek çok bilgi veren Carmen Sandiego’da, ana karakter Carmen, becerilerini iyilik için kullanan usta bir hırsız. Seslendirme kadrosunda birçok ünlü ismi barındıran çizgi dizi, etkileşimli bir versiyona da sahip.

Kadın kahramanlardan oluşan: She-Ra ve Güç Prensesleri

Vizyon tarihi: 2018-2020

IMDb puanı: 7,9

Yapımcı: Noelle Stevenson

Seslendirme: Aimee Carrero, Marcus Scribner, Karen Fukuhara

She-Ra’nın Netflix’te yer alan bu versiyonunda, kötü bir Horde’a karşı bir isyanı izliyoruz. Tamamen kadın kahramanlar üzerinde duran bu çizgi dizi, kahramanlar ile kötüler arasındaki ilişkilere karmaşık bir bakış açısı sunuyor. Dizinin beşinci ve son sezonu 15 Mayıs’ta başlayacak.

Çiftlik hayatını anlatan Koyun Shaun: Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar

Vizyon tarihi: 2020-...

IMDb puanı: 8,1

Yapımcı: Tom Parkinson

Seslendirme: Justin Fletcher, Simon Greenall, Kate Harbour

Koyun Shaun’un Netflix’te birçok dizisi bulunuyor. Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar da bunlardan biri. Çocuklarınız ve ailenizle birlikte çiftlik hayatı ve hayvanları ile ilgili bir çizgi dizi izlemek istiyorsanız, Koyun Shaun: Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar en doğru seçim olabilir.