Çocuklar ya da çocuk ruhlu yetişkinler söz konusu olduğunda, Netflix’te izleyebileceğiniz birçok başlık bulunuyor. Hatta bazı Netflix çocuk serileri o kadar kaliteli ki, yetişkinler için prestijli dizilere rakip olabiliyor. Çocuklarınıza yeni kelimeler öğreten, duygularını tanımlamalarına yardımcı olan ve hatta Beatles ve Motown’un müziğiyle tanıştıran birçok çizgi diziyi Netflix’te bulabilirsiniz.
The Boss Baby de tam olarak bu dizilerden biri. İlk olarak ismini filmi ile duyuran The Boss Baby, izleyenler tarafından o kadar sevildi ki, Netflix tarafından biz çizgi diziye dönüştürüldü. Başarıya takıntılı bebeğin, bebek şirketinin başına geçmeye çalışırken yaşadığı maceraları anlatan Boss Baby, 13’er bölümden 4 sezon süren bir dizi haline geldi.
Netflix’te ailenizle ya da çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz hem eğitici hem de eğlenceli birçok çizgi dizi bulunuyor. Biz de bu çizgi dizileri sizler için listeledik.
Boss Baby benzeri çocuk dizileri
- Mighty Express
- Pijamaskeliler
- Troller: Parti Devam Ediyor
- DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi
- Spirit Özgürce Koşuyor
- Süper Öcüler
- DC Süper Kahraman Kızlar
- Pocoyo
- Dünya Üzerindeki Son Çocuklar
- Pokemon: Sun and Moon
- Octonautlar
- Maşa ile Koca Ayı
- My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir
- Carmen Sandiego
- She-Ra ve Güç Prensesleri
- Koyun Shaun: Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar
Okul öncesi çocukları hedef alan Mighty Express
- Vizyon tarihi: 2020-...
- IMDb puanı: 4,9
- Yapımcı: Suzanne Bolch, John May, Keith Chapman
- Seslendirme: Tyler James Nathan, Aaliyah Cinello, Gracen Daly
Ağırlıklı olarak okul öncesi çocuklar için oluşturulmuş bu çizgi dizi, kendi odak grubunda en sevilen şovlardan biri. 11 dakika süren ve hızlı tempolu bölümleri ile küçük çocuklar için ideal olan bu çizgi dizi, bir grup trenin yaşadıkları maceraları anlatıyor.
Gündüzleri insan, geceleri kahraman Pijamaskeliler
- Vizyon tarihi: 2015-...
- IMDb puanı: 5,5
- Yapımcı: Christian De Vita
- Seslendirme: Addison Holley, Kyle Breitkopf, Juan Luis Bonilla
PJ Masks, gündüzleri normal çocuk olan, ancak geceleri kahrama olan ve aile dostu maceralara katılan 6 yaşında üç çocuğun maceralarını anlatıyor. Çocuklarının patlamalı ve şiddet içerikli çizgi diziler izlemesini istemeyen ebeveynler için Pijamaskeliler birebir.
Müzikal bir macera: Troller: Parti Devam Ediyor
- Vizyon tarihi: 2018-2019
- IMDb puanı: 5,9
- Yapımcı: Matthew Ireland Beans, Hannah Friedman
- Seslendirme:Amanda Leighton, Sean T. Krishnan, Kevin Michael Richardson
Boss Baby gibi ilk olarak ismini filmi ile duyuran Troller, dizi haline getirilmiş hali Troller: Parti Devam Ediyor ile izleyicilerine müzikal bir macera sunuyor. Çizgi dizinin parlak renkleri ve sevimli tasarımları, Troller’i izlemeyi ve dinlemeyi eğlenceli hale getiriyor.
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin devamı niteliğinde DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi
- Vizyon tarihi: 2019-...
- IMDb puanı: 5,9
- Yapımcı: Steve Evangelatos
- Seslendirme: Noah Kaye Bentley, Brennley Brown, Zach Callison
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? çizgi film serisinin üzerine, aynı evrende geçen ve hayranların beklentisini karşılayan DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi ile ejderhaların ve vikinglerin dünyasında biraz daha uzun süre zaman geçirebilirsiniz. DreamWorks Ejderhalar: Kurtarıcı Ekibi, ejderhalar tarafından büyütülen ve onların dillerini konuşabilen ikizleri konu alıyor.
Sevilen vahşi atın hikayesi: Spirit Özgürce Koşuyor
- Vizyon tarihi: 2017-2019
- IMDb puanı: 6,6
- Yapımcı: Aury Wallington
- Seslendirme: Amber Frank, Bailey Gambertoglio, Sydney Park
Oscar adayı Spirit: Stallion of the Cimarron tarafından ilham alan Spirit Özgürce Koşuyor, tanıdığımız ya da ismine aşina olduğumuz at Spirit’i anlatıyor. Amerika’nın küçük bir Batı kasabasında geçen çizgi dizide, şehirden gelen genç bir kızın arkadaşları ve vahşi at Spirit ile kurduğu bağ ve yaşadığı maceralar anlatılıyor.
Duygularını ustalaştıran canavarları anlatan Süper Öcüler
- Vizyon tarihi: 2017-...
- IMDb puanı: 6,6
- Yapımcı: Avi Arad
- Seslendirme: Ewan Goddard, Nigel Pilkington, Vincent Tong
Süper Öcüler, güneş battığında, bir okul öncesi sınıftaki çocukların canavara dönüşmelerini anlatıyor. Küçük yaşlar için azıcık da olsa korkutucu olabilen bu çizgi dizi, canavara dönüşen çocukların canavar güçlerinin yanı sıra duygularında da nasıl ustalaşacaklarını öğrenmelerini konu alıyor.
Hızlı aksiyon temposu ile DC Süper Kahraman Kızlar
- Vizyon tarihi: 2019-...
- IMDb puanı: 7,0
- Yapımcı: Lauren Faust
- Seslendirme: Tara Strong, Kari Wahlgren, Myrna Velasco
My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir’in yaratıcısından DC Süper Kahraman Kızlar, Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Green Lantern, Bumblebee ve Zatana’yı Metropolis Lisesi öğrencileri olarak izleyicilerine sunuyor. 15 dakikadan kısa süren bölümleri ise çizgi diziyi kolay izlenebilir kılıyor. Bölümlerinin kısa olması, aksiyonun temposunu da artırıyor.
Meraklı bir çocuğu konu alan Pocoyo
- Vizyon tarihi: 2005-...
- IMDb puanı: 7,4
- Yapımcı: David Cantolla, Luis Gallego, Guillermo Garcia
- Seslendirme: Stephen Fry, Alex Marty, Montana Smedley
Başlangıçta İspanyolca yapılmış, ancak İngilizce olarak seslendirilmiş bu basit animasyon dizisi, 4 yaşındaki meraklı bir çocuğun etrafında dönüyor. Her bölüm, Pocoyo'nun birkaç macerasından oluşuyor bu nedenle dizinin bölümleri nispeten daha uzun.
Kıyamet sonrası bir dünyada: Dünya Üzerindeki Son Çocuklar
- Vizyon tarihi: 2019-...
- IMDb puanı: 7,5
- Yapımcı: Steve Rolston
- Seslendirme: Nick Wolfhard, Montse Hernandez, Garland Whitt
Aynı isimli bir kitap serisinden uyarlanan Dünya Üzerindeki Son Çocuklar, zombi kıyametinin ardından, tipik bir banliyöde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğu konu alıyor. Ortaokul arkadaşlarıyla birlikte canavarlarla savaşan ve zamanının çocuğunu ağaç evinde geçiren ana karakterimizin hikayesini izlediğimiz Dünya Üzerindeki Son Çocuklar’ın 2. sezon prömiyeri 17 Nisan’da Netflix’te yapıldı.
Senelerin efsane çizgi dizisi Pokémon: Sun and Moon
- Vizyon tarihi: 1997-...
- IMDb puanı: 7,5
- Yapımcı: Junichi Masuda, Junichi Masuda, Ken Sugimori
- Seslendirme: Veronica Taylor, Rachael Lillis, Eric Stuart
Senelerin efsanesi Pokemon da Netflix’te en çok izlenen çizgi dizilerden biri. İlk olarak yayınlanmasının üzerinden 20 seneyi aşkın süre geçmesine rağmen, hala sevenleri ve yeni hayranları tarafından izlenen Pokemon: Sun and Moon, ilgi çekici konusuyla adını ilk kez duyan izleyicileri de kendine çekmeye devam ediyor.
Geleceğin biyologları için Octonautlar
- Vizyon tarihi: 2010-...
- IMDb puanı: 7,5
- Yapımcı: Darragh O'Connell
- Seslendirme: Ross Breen, Keith Wickham, Jo Wyatt
Octonautlar, derin deniz keşiflerine katılan sevimli hayvanlardan oluşan bir ekiptir. Sevimli ekip her bölümde yeni bir tür deniz altı yaratığıyla karşılaşıyor ve öğrendikleri hakkında bölüm sonunda bir özet veriyorlar. Deniz altına ve deniz canlılarına ilgisi olan herkesin izleyebileceği Octanautlar, dünyamızda yaşayan deniz altı yaratıklarını konu alıyor.
Konuşan hayvanlar ve maceralar için Maşa ile Koca Ayı
- Vizyon tarihi: 2007-...
- IMDb puanı: 7,5
- Yapımcı: Oleg Kuzovkov
- Seslendirme: Boris Kutnevich, Alina Kukushkina, Kaitlyn McCormick
Maşa ile Koca Ayı, Maşa, arkadaşları ve hayvan arkadaşlarıyla birlikte çıktığı maceraları konu alıyor. Çocuklarınız ya da siz Maşa’nın hikayelerini seviyorsanız, Netflix’ten Maşa’nın Ürkütücü Hikayeleri ve Maşa Masallarını da izleyebilirsiniz.
Arkadaşlık hakkında dersler için My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir
- Vizyon tarihi: 2010-2020
- IMDb puanı: 7,6
- Yapımcı: Lauren Faust, Bonnie Zacherle
- Seslendirme: Ashleigh Ball, Tara Strong, Tabitha St. Germain
Hepsi farklı ilgi alanları ve yeteneklere sahip altı midillinin konu alındığı My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir, her bölümde arkadaşlık hakkında izleyenlere bir ders veriyor. Sevilen dizi, Netflix’te tam 9 sezona sahip. Böylece izleyicisine dizinin biteceği korkusuna kapılmadan rahat rahat izleyebilme imkanı sunuyor.
İyilik peşinde bir hırsız Carmen Sandiego
- Vizyon tarihi: 2019-2021
- IMDb puanı: 7,9
- Yapımcı: Duane Capizzi
- Seslendirme: Finn Wolfhard, Gina Rodriguez, Liam O'Brien
Coğrafya ve tarih hakkında pek çok bilgi veren Carmen Sandiego’da, ana karakter Carmen, becerilerini iyilik için kullanan usta bir hırsız. Seslendirme kadrosunda birçok ünlü ismi barındıran çizgi dizi, etkileşimli bir versiyona da sahip.
Kadın kahramanlardan oluşan: She-Ra ve Güç Prensesleri
- Vizyon tarihi: 2018-2020
- IMDb puanı: 7,9
- Yapımcı: Noelle Stevenson
- Seslendirme: Aimee Carrero, Marcus Scribner, Karen Fukuhara
She-Ra’nın Netflix’te yer alan bu versiyonunda, kötü bir Horde’a karşı bir isyanı izliyoruz. Tamamen kadın kahramanlar üzerinde duran bu çizgi dizi, kahramanlar ile kötüler arasındaki ilişkilere karmaşık bir bakış açısı sunuyor. Dizinin beşinci ve son sezonu 15 Mayıs’ta başlayacak.
Çiftlik hayatını anlatan Koyun Shaun: Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar
- Vizyon tarihi: 2020-...
- IMDb puanı: 8,1
- Yapımcı: Tom Parkinson
- Seslendirme: Justin Fletcher, Simon Greenall, Kate Harbour
Koyun Shaun’un Netflix’te birçok dizisi bulunuyor. Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar da bunlardan biri. Çocuklarınız ve ailenizle birlikte çiftlik hayatı ve hayvanları ile ilgili bir çizgi dizi izlemek istiyorsanız, Koyun Shaun: Mossy Bottom Çiftliğinden Maceralar en doğru seçim olabilir.