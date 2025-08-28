Boston Dynamics'in ikonik robot köpeği Spot, yeni yetenekleriyle göz dolduruyor. Bir video yayımlayan ekip, bu robot köpeğin nasıl jimnastik yapabildiğini gösterdi. Spot, pek çoğumuzun yapamayacağı şekilde ters takla atabiliyor.

Dünyanın en popüler robotik tasarım şirketlerinden Boston Dynamics, yıllardır aramızda olan robot köpeği Spot ile ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Robot köpeğin yepyeni yeteneklerinin gösterildiği bu video, sektörde yaşanan gelişmelerin bambaşka bir noktaya doğru evrilmeye başladığını gözler önüne seriyor.

Boston Dynamics'in Spot'u, zaten çok işlevselliği ile dikkat çekiyor. Bu robot köpek bugün sıradan işlerden tutun da Ford ile Kia'nın fabrikalarında bile kullanılabiliyor. Paylaşılan yeni videosa ise bu robot köpeğin artık jimnastik yapabildiğini gözler önüne seriyor. Spot, elbette mükemmel seviyede değil ancak pek çok kişiden daha iyi iş çıkarıyor diyebiliriz.

İşte Spot'un jimnastikçiye dönüştüğünü gösteren video:

Yukarıdaki video, ilk bakışta eğlenceli ancak gereksiz olarak yorumlanabilir. Neticede hangi müşteri, bir robot köpeğin ters takla atmasını ister ki? Aslında bakacak olursak Boston Dynamics de bunun farkında. Ancak robot köpeğe böyle yetenekler eklenmesinin nedeni zaten eğlenmek değil. Videoda konuşan Arun Kumar isimli mühendis, robotun tam potansiyelde kullanılabilmesi için böyle özellikler geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Spot'un yeni yetenekleri, robotik dünyasında yapılan mühendislik çalışmalarında ciddi bir rekabet oluştuğunu da ortaya koyuyor. Robot teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişirken Türkiye'deki girişimcilerin de bu alana yatırım yapmaları oldukça önemli...