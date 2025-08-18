Çin'de gerçekleştirilen dünyanın ilk insansı robot olimpiyatları tamamlandı. Oyunlar boyunca gösterileri de yarışmaları da robotlar gerçekleştirdi. İşte insansı robot olimpiyatlarından en iyi kesitler...

Dünyanın ilk World Humanoid Robot Games etkinliği, Çin'in başkenti Pekin’de gerçekleşti. Yaklaşık üç gün süren organizasyona, 280 takım ve 16 farklı ülkeden 500’den fazla insansı robot katıldı. Robotlar, futboldan koşuya, masa tenisi ve dans gösterilerine kadar pek çok spor ve sanat dalında yarıştı.

Etkinlikte ABD, Almanya, Japonya ve Brezilya gibi ülkelerin yanı sıra Çinli üniversiteler ve özel şirketler de yer aldı. Katılımcılar içinde 192 üniversite takımı ve 88 özel girişim bulunuyordu. Organizasyon, Pekin'deki 12.000 kişilik Ulusal Paten Pisti’nde düzenlendi.

İnsansı robot olimpiyatları, robotların gelişmekte olduğu alanlara dair hızlı bir bakış sundu

Robotlar yalnızca klasik sporlarda yarışmadı. temizlikten tıbbi malzeme ayıklamaya kadar "Robotlar mesleğimizi elimizden alacak" dedirten robotik temelli uygulama görevlerine de katıldılar. Olimpiyat açılışında robotlar dans etti, enstrümanlar çaldı ve hatta kung-fu gösterileri sundu. Ancak bu gösteriler, insansı robotların başarılarının yanı sıra bol bol düşme ve hatalı yapma gibi teknik eksiklikleri de ortaya koydu.

İşte insansı robot olimpiyatlarındaki farklı oyunlardan görüntüler

İnsansı Robot Olimpiyatları, teknolojinin sınırlarını test eden bir alanın ötesine geçerek hem yetenekleri hem de eksikleriyle gerçek bir deney sahası sundu. Bu organizasyon, aynı zamanda robotların endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirliğini artırmak adına kritik veriler sağlamaya devam ediyor.