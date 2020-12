Boston Dynamics, yeni yıl hediyesi olarak Atlas, Handle ve Spot robotlarının uzun bir dans videosunu paylaştı. Robotların birbirleriyle son derece uyumlu halde dans etmeleri ve zor hareketleri kolayca yapmaları, teknolojinin ne kadar geliştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics, düzenli aralıklarla robotlarının videolarını paylaşmaya devam ediyor. Şirket, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Atlas isimli robotlarının ne kadar geliştiğini gözler önüne sermek için, yeni yıla özel bir dans videosu paylaştı.

Aslında bu dans videosu şirketin paylaştığı ilk video değildi. Boston Dynamics, daha önce Spot adlı robotlarının küçük dans hareketleri yaptığı bir video paylaşmıştı. Ancak şirket, hem teknolojinin ne kadar ilerlediğini göstermek hem de Atlas’ı ve diğer robotları bir kez daha göstermek amacıyla, robotların Do You Love Me adlı şarkıda uzun süre dans ettiği bir video paylaştı.

Robotlar artık bir insan gibi dans edebiliyor

Boston Dynamics, 2018 yılında köpeğe benzeyen Spot adlı robotlarının bir videosunu yayınlamıştı. Spot, videoda Bruno Mars’ın Uptown Funk şarkısında basit koreografi dans ediyor, birkaç değişik hareket yapıyordu. 2018 yılına göre video son derece eğlenceli ve ilginç olmuştu, ancak zaman geçtikçe robotların hızlı gelişiminden dolayı basit dans hareketleri çok da fazla ilgi görmemeye başladı.

Şimdi ise Boston Dynamics, teknolojinin ne kadar ilerlediğini gözler önüne sererek Spot, Handle ve 2 Atlas robotlarının uzun süren bir dans videosunu paylaştı.Şirketin yeni yıl hediyesi olarak paylaştığı bu video, uzun süredir üzerinde çalıştıkları insansı Atlas robotlarının ne kadar geliştiğini dünyaya göstermiş oldu.

10 yılı aşkın bir süredir şirketin üzerinde çalıştığı Atlas robotlarını ilk defa 2013 yılında seyretme şansımız olmuştu. Bu insansı robotlar, o yıl gerçekten de zar zor yürüyebiliyordu ve gelişimin henüz çok gerisindeydiler. Atlas, 2018 yılında bir robota göre son derece zor bir parkuru tamamladı ve geçtiğimiz sene içerisinde en sonunda akrobatik bir robota dönüştü.

Satışa sunulan Spot, dünyanın dört bir yanında görev almaya başladı

Şu anda Boston Dynamics’in ticari olarak satışa çıkardığı tek robot, köpeğimsi bir görünüme sahip olan Spot robotu. Robotun şu anda satış fiyatı 75 bin dolar olarak belirlenmiş ve kullanım alanlarının bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Spot ile ilgili yayınlanan videolarda robotun petrol kuyusunda işçilere yardım ettiği, bir köyde koyunları otlattığı ve bir hastanede Covid-19 hastalarına yardımcı olduğu görüntülendi.